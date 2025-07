Esqueça destinos caros como Cuba: esta praia europeia tem água a 30 graus

Se sonha com férias de praia, água quente e paisagens paradisíacas, mas sem gastar uma fortuna nem enfrentar longas viagens, temos boas notícias. Há uma praia na Europa onde a temperatura da água chega aos 30 °C — e o cenário faz lembrar o Caribe. Ideal para quem procura relaxar sem sair do continente nem esvaziar a carteira.

Se procura um destino paradisíaco para as próximas férias, há opções mais económicas e com voos mais curtos. Um exemplo é a praia de Nissi, no Chipre, situada nas proximidades da pitoresca localidade de Agia Napa, recentemente eleita Melhor Praia da Europa de 2024 pela seguradora britânica Quotezone.

Esta praia de areia dourada oferece águas cristalinas e quentes, noites agradáveis, boa gastronomia e um ambiente seguro. Com cerca de 600 metros de extensão, é conhecida pelas suas águas calmas e sem ondulação, protegidas do vento – ideal para famílias com crianças e para a prática de desportos aquáticos. A praia possui Bandeira Azul e conta com vigilância entre abril e outubro.

A temperatura da água é um dos principais atrativos. Em agosto, pode atingir os 28 °C, havendo registos superiores a 29 °C. Em junho e setembro, os valores variam entre os 24 °C e os 27 °C e, mesmo em outubro, ultrapassam os 25 °C. Julho é o mês mais quente, com temperaturas máximas médias de 32 °C e mínimas de 24 °C, assegurando noites de verão bem quentes.

Alojamento na região

A zona dispõe de múltiplas opções de estadia, desde hotéis de luxo a soluções mais económicas. É possível reservar quartos duplos por cerca de 100 euros por noite, enquanto uma noite num hotel de cinco estrelas ronda os 250 euros.

Como chegar

A forma mais conveniente de chegar é através do aeroporto internacional de Larnaca, com ligações aéreas a partir de várias cidades europeias, como Milão ou Barcelona. O trajeto até à praia de Nissi demora entre 40 a 50 minutos de carro, sendo possível alugar um automóvel ou recorrer aos transportes públicos. Para encontrar voos económicos, recomenda-se a consulta do Google Flights.

Uma vez que o Chipre integra a União Europeia, a entrada no país pode ser feita com o cartão de cidadão válido. De acordo com o Portal das Comunidades, é aconselhável manter os cuidados habituais de segurança, nomeadamente guardar documentos e valores em locais seguros.

Opinião dos visitantes

No TripAdvisor, os utilizadores descrevem Nissi como “espetacular”, enaltecendo a limpeza da água, a areia dourada e a proximidade de bares e restaurantes. É particularmente apreciada por famílias e casais, graças ao ambiente sossegado e à diversidade de atividades disponíveis.