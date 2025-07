Praia portuguesa em destaque após superar Maiorca como melhor da Europa

Uma praia portuguesa conquistou os holofotes internacionais ao ser eleita a melhor da Europa, ultrapassando destinos de renome como Maiorca. A distinção foi destacada pela imprensa espanhola, que reconheceu a beleza natural e a qualidade desta joia litorânea nacional.

O site espanhol 20 minutos destaca que «esta subestimada ilha da Madeira conseguiu vencer Maiorca, Marbella e outros lugares idílicos costeiros da Europa nos World Travel Awards 2024, sendo, de facto, um verdadeiro paraíso no Atlântico». A publicação refere-se à ilha de Porto Santo, cuja extensa praia foi distinguida nestes galardões de viagens como o melhor destino de praia na Europa.

Segundo os espanhóis, «muitos sonham em passar as férias de verão em lugares tão idílicos como o Caribe ou a Polinésia Francesa, mas a verdade é que não é preciso viajar milhares de quilómetros desde Espanha para relaxar e nadar num verdadeiro paraíso»d.

O mesmo artigo recorda que, em 14 edições dos World Travel Awards, as praias do Algarve foram eleitas em 10 ocasiões. Agora, é a ilha de Porto Santo que se destaca, superando o Portugal continental e destinos costeiros de referência como as ilhas Baleares, as praias gregas ou até a Sardenha.

O 20 minutos descreve Porto Santo como «uma joia desconhecida para muitos», salientando os seus mais de «nove quilómetros de praias paradisíacas de areia fina e dourada», ideais para quem «quer evitar multidões».

Com um clima ameno, os espanhóis sublinham também a variedade de atividades disponíveis na ilha, como mergulho e passeios para observar baleias e golfinhos.

Percorra a galeria acima para ver imagens de Porto Santo.