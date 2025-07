Praia portuguesa está na lista das mais baratas da Europa

Uma praia portuguesa está entre as mais baratas da Europa, oferecendo aos turistas uma opção acessível para desfrutar do sol, mar e gastronomia sem pesar no bolso.

A plataforma de reservas Omio elaborou recentemente uma lista das praias mais populares e económicas da Europa. Esta análise teve em conta vários fatores essenciais para quem quer aproveitar o verão sem gastar uma fortuna. Entre os critérios avaliados, destacam-se os preços do aluguer de espreguiçadeiras, bem como o custo de produtos típicos de praia, como gelados, cervejas e cocktails da moda. Além disso, foram consideradas as opiniões dos visitantes e as temperaturas médias das regiões.

Entre as praias selecionadas, a Praia da Falésia, localizada no Algarve, destaca-se por ocupar a 7.ª posição neste ranking europeu. Conhecida pelas suas falésias impressionantes e areias douradas, a Praia da Falésia combina beleza natural com preços acessíveis, tornando-se uma opção muito atrativa para turistas que procuram qualidade e bom preço.

Top 10 das praias mais baratas da Europa

A lista da Omio destaca as dez praias mais económicas da Europa, com duas delas localizadas em Portugal, ambas na região sul do país.

A classificação é a seguinte: