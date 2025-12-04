Pais de gémeas prematuras vivem dias de angústia. Filhas nascem às 28 semanas e têm destinos muito diferentes

A história de Cristiana e Fernando é marcada por amor, superação e uma coragem rara. O casal sonhava ser pai e mãe e, quando descobriram que esperavam gémeas, sentiram que estavam prestes a viver o capítulo mais feliz das suas vidas. Mas uma gravidez que começou tranquila transformou-se numa corrida contra o tempo quando, às 27 semanas, Cristiana foi diagnosticada com uma pré-eclâmpsia severa.

Em poucas horas, aquilo que era um sonho tornou-se numa urgência médica. Clara e Francisca nasceram às 28 semanas, extremamente prematuras, e deram início a uma longa jornada de sobrevivência.

Uma gravidez que virou emergência

Cristiana recorda que tudo parecia estar a correr bem até sentir uma dor forte no braço. A ida ao hospital revelou um cenário grave: a vida dela e das bebés estava em risco. Fernando, que sempre dissera que seria pai de gémeas, viveu dias de terror — não dormiu uma única noite desde o internamento da companheira e confessa que atendia o telemóvel sempre com medo da pior notícia.

O parto de emergência aconteceu quando Cristiana completou 28 semanas de gestação. As gémeas nasceram com pouco peso, frágeis e dependentes de cuidados intensivos. Começava ali a etapa mais dura da vida desta família.

Duas meninas, duas lutas diferentes

Clara e Francisca ingressaram imediatamente na neonatologia. Apesar de ambas lutarem pela vida, os caminhos revelaram-se distintos. Clara enfrentou complicações severas desde o início: precisou de várias cirurgias ao cérebro e acabou por ser diagnosticada com paralisia cerebral, epilepsia e baixa visão. Francisca, apesar de prematura, mostrou evolução mais estável.

Hoje, com cerca de 28 meses, as gémeas continuam a exigir cuidados permanentes, mas especialmente Clara necessita de apoio constante e de múltiplas terapias.

Cristiana deixou o trabalho para se dedicar exclusivamente às filhas, vivendo a maternidade numa versão tão intensa quanto imprevisível. A família ainda enfrenta outro desafio: Francisca terá de ser operada ao coração.

As rotinas mudaram, os sonhos também. O futuro é construído dia a dia, sempre com a esperança como motor. Para Cristiana e Fernando, ser pais destas duas meninas é a maior lição das suas vidas.

Entre diagnósticos difíceis, noites em claro e um amor gigante que nunca vacilou, esta família descobriu uma força que nunca imaginou ter.