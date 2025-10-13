Rival da Primor chega aos centros comerciais. E dá um descontão na primeira compra

  • Joana Lopes
  • Hoje às 13:30

Uma conhecida cadeia espanhola de cosmética low cost abre várias lojas em Portugal.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A renomada rede espanhola Druni, líder no mercado de cosméticos low cost em Espanha, está a expandir a sua presença para Portugal. Após a inauguração da primeira loja no Porto, em setembro, a marca já anuncia novas aberturas, incluindo uma unidade no Almada Fórum, com planos de crescimento ambiciosos em Braga, Viseu e na Grande Lisboa até 2028. Segundo revelou à revista Forbes Portugal, o investimento previsto no país é de 25 milhões de euros.

Com quase 500 lojas em Espanha, a Druni conquistou os consumidores graças às promoções flash e à oferta de produtos de marcas conhecidas a preços acessíveis. A cadeia disponibiliza atualmente mais de 15 mil produtos, distribuídos por categorias como perfumaria, cosmética, maquilhagem, cuidados de cabelo e parafarmácia. Entre os artigos, destacam-se os produtos virais do TikTok, bem como promoções quase diárias que atraem os clientes mais atentos.

Entre as marcas de prestígio disponíveis encontram-se Armani, Guerlain, Catrice, Carolina Herrera, Dior, Clinique, Paco Rabanne, Loewe, Estée Lauder e The Ordinary, proporcionando uma experiência de compra que combina variedade, preços competitivos e inovação no atendimento ao cliente.

Para além das lojas físicas, todos os produtos podem ser adquiridos online, com entregas em casa no prazo de 24 a 48 horas. A marca disponibiliza ainda um desconto de 20% no primeiro pedido, como estratégia para atrair novos clientes e fidelizar consumidores.

Temas: Primor Druni

RELACIONADOS

Um Iphone por 3,99€? É possível nesta loja

Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark

Este Lidl tem ferros de engomar a 5€ e outros favoritos a preços fora de série

Dicas

Esqueça o bicarbonato. Conheça o percarbonato do Mercadona por menos de 2€

Há 2h e 54min

Diga adeus aos bichos-da-prata nos móveis. É só isto que tem de fazer

Há 3h e 24min

Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados

Há 3h e 54min

Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem

Hoje às 15:30

Por que cortar a ponta da esponja da loiça é tão útil? Descubra aqui

Hoje às 15:00

Esta é a alternativa à SMEG e é quase 5 vezes mais barata

Hoje às 14:30

Não tome estes cinco medicamentos com café

Hoje às 13:00
MAIS

Mais Vistos

Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado

7 out, 11:54

Pais maltratam filhos em supermercado e as imagens causam indignação

23 jun, 10:46

Carina Frias não deixa nada por dizer sobre Diogo Bordin: «É muito bom ator e mentiroso»

23 jun, 11:51

Saiba com que alimentos deve usar folha de alumínio

7 out, 10:23

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Há 3h e 30min

Depois da festa surpresa a Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe Rita Almeida e Marcelo Palma

Hoje às 15:25

«Não imaginam a diferença»: Este foi o acontecimento que mudou o dia de Cristina Ferreira

Hoje às 14:42

Assim que saiu do «Secret Story», Lídia correu para os braços de pessoa especial

Hoje às 11:32

Fotos

Esqueça o bicarbonato. Conheça o percarbonato do Mercadona por menos de 2€

Há 2h e 54min

Diga adeus aos bichos-da-prata nos móveis. É só isto que tem de fazer

Há 3h e 24min

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Há 3h e 30min

Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados

Há 3h e 54min