Rival da Primor chega aos centros comerciais. E dá um descontão na primeira compra

Uma conhecida cadeia espanhola de cosmética low cost abre várias lojas em Portugal.

A renomada rede espanhola Druni, líder no mercado de cosméticos low cost em Espanha, está a expandir a sua presença para Portugal. Após a inauguração da primeira loja no Porto, em setembro, a marca já anuncia novas aberturas, incluindo uma unidade no Almada Fórum, com planos de crescimento ambiciosos em Braga, Viseu e na Grande Lisboa até 2028. Segundo revelou à revista Forbes Portugal, o investimento previsto no país é de 25 milhões de euros.

Com quase 500 lojas em Espanha, a Druni conquistou os consumidores graças às promoções flash e à oferta de produtos de marcas conhecidas a preços acessíveis. A cadeia disponibiliza atualmente mais de 15 mil produtos, distribuídos por categorias como perfumaria, cosmética, maquilhagem, cuidados de cabelo e parafarmácia. Entre os artigos, destacam-se os produtos virais do TikTok, bem como promoções quase diárias que atraem os clientes mais atentos.

Entre as marcas de prestígio disponíveis encontram-se Armani, Guerlain, Catrice, Carolina Herrera, Dior, Clinique, Paco Rabanne, Loewe, Estée Lauder e The Ordinary, proporcionando uma experiência de compra que combina variedade, preços competitivos e inovação no atendimento ao cliente.

Para além das lojas físicas, todos os produtos podem ser adquiridos online, com entregas em casa no prazo de 24 a 48 horas. A marca disponibiliza ainda um desconto de 20% no primeiro pedido, como estratégia para atrair novos clientes e fidelizar consumidores.