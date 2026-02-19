Mãe da princesa Nonô reencontrou o amor e casou no dia em que a filha celebraria o aniversário

Anos depois da perda da filha, Vanessa Afonso voltou a sorrir ao amor. A mãe da “Princesa Nonô” casou-se numa data carregada de simbolismo: o dia em que Leonor celebraria o aniversário.

Vanessa Afonso ficou conhecida como a mãe da “Princesa Nonô”, a pequena Leonor, diagnosticada com um tumor no rim quando tinha apenas cinco anos. Portugal acompanhou a luta da menina durante 15 meses intensos no IPO — meses marcados por dor, medo e desespero, mas também por amor e esperança.

Depois de anos marcados pela dor da perda da filha, Vanessa Afonso reencontrou a felicidade quando menos esperava. Aos 50 anos, numa roda de samba, conheceu Paulo Cardoso e tudo mudou. Paulo garante que foi amor à primeira vista. A conversa prolongou-se até às seis da manhã e, desde então, nunca mais se largaram.

Conheceram-se em agosto, em outubro Vanessa foi pedida em casamento e, em janeiro, disseram “sim”. O casamento aconteceu a 27 de janeiro, data simbólica: o dia em que a filha de Vanessa, a “Princesa Nonô”, faria 17 anos: «Tenho feito tudo por tudo para os dias menos bons da Vanessa se tornem dias fantásticos», contou Paulo.

«Ela está sempre presente. A Nonô faz parte de todos os dias e isso não dói. O maior medo de um pai ou mãe em luto é que se esqueçam deles», terminou Vanessa.

Hoje, vivem um amor intenso e sereno.