Misturar estes produtos de limpeza pode ser perigoso, segundo especialistas

Especialistas alertam que certas combinações de produtos de limpeza libertam gases tóxicos e provocam reações químicas capazes de causar irritações graves, desmaios e até colocar a vida em risco.

Manter a casa limpa é essencial para assegurar um ambiente saudável e livre de bactérias. Contudo, o que muitos ignoram é que a mistura de determinados produtos de limpeza pode ser extremamente perigosa, provocando reações químicas que colocam em risco a saúde.

Em declarações ao site Portafolio, especialistas explicam que combinações aparentemente inofensivas podem gerar gases tóxicos, irritações graves e até desmaios. Por esse motivo, é fundamental conhecer quais produtos não devem ser misturados e porquê.

A junção de lixívia (cloro) com amoníaco é um dos erros mais perigosos. Esta combinação liberta vapores tóxicos conhecidos como cloraminas, que irritam os olhos, o nariz e os pulmões. Em situações mais graves, a inalação destes gases pode provocar dificuldades respiratórias e representar um sério risco para a vida.

Outro engano frequente é misturar lixívia com vinagre ou com limpa-sanitas. Quando o cloro entra em contacto com um ácido, liberta-se gás de cloro — altamente tóxico — capaz de causar problemas respiratórios graves, queimaduras na pele e lesões oculares. O perigo é ainda maior em espaços pequenos ou com ventilação insuficiente, como casas de banho.

Combinar álcool isopropílico (presente em muitos desinfetantes) com lixívia é igualmente uma péssima ideia. Esta reação produz clorofórmio e ácido clorídrico, substâncias que podem causar tonturas, náuseas, irritações e danos no sistema nervoso. O clorofórmio, em concentrações elevadas, pode provocar desmaios e consequências graves para a saúde.

Por fim, misturar produtos multiusos entre si é outro erro comum. Estes já contêm diferentes tipos de solventes e compostos químicos formulados para atuarem individualmente. Combiná-los pode originar reações imprevisíveis e potencialmente perigosas.