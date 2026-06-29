Este erro ao aplicar protetor solar pode comprometer a proteção da pele

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É um gesto simples, mas há um erro muito frequente que pode comprometer a eficácia do protetor solar. Um especialista explica o que deve fazer para garantir a proteção da pele.

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, o protetor solar torna-se um aliado indispensável na proteção da pele. Ainda assim, muitas pessoas continuam a cometer um erro frequente: aplicar uma quantidade insuficiente do produto, o que compromete a sua eficácia.

Segundo o site Telva, a engenheira química Cristina Carvajal, conhecida nas redes sociais pelos seus conteúdos sobre cosmética, explica que "um protetor solar só funciona se for aplicado na quantidade necessária". Para facilitar a aplicação correta, os especialistas aconselham seguir a chamada regra dos dois dedos.

O método é simples: consiste em colocar duas linhas de protetor solar ao longo do dedo indicador e do dedo médio. Essa é a quantidade considerada adequada para proteger o rosto e as orelhas.

No entanto, uma única aplicação não é suficiente. Os dermatologistas recomendam que o protetor solar seja reaplicado de duas em duas horas, sobretudo durante períodos de maior exposição solar. A renovação deve acontecer ainda mais cedo depois de mergulhos no mar ou na piscina, bem como em situações de transpiração intensa.

Os especialistas sublinham ainda que um fator de proteção elevado não compensa uma aplicação insuficiente. Isto significa que um protetor com SPF 50 não assegura uma proteção máxima se for utilizado em pouca quantidade.

Para proteger eficazmente a pele dos danos provocados pelos raios solares, é fundamental aplicar a quantidade adequada de protetor solar e reaplicá-lo regularmente ao longo do dia.