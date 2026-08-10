Tem manchas de protetor solar na roupa? Faça isto antes de a lavar

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As manchas de protetor solar podem parecer impossíveis de tirar, mas há formas simples de salvar a roupa.

Protetor solar e verão são praticamente inseparáveis. No entanto, há um efeito secundário que muitos só descobrem quando regressam a casa: as manchas amarelas persistentes que ficam nos fatos de banho, nas toalhas de praia e até nas t-shirts claras.

A boa notícia é que estas nódoas não significam necessariamente que a peça de roupa está perdida. Se perceber o que está na origem das manchas e atuar rapidamente, é possível removê-las com relativa facilidade. Foi precisamente sobre este problema que a criadora de conteúdos Diana Silva, conhecida pelas suas dicas de limpeza e organização no Instagram, onde conta com quase 60 mil seguidores, decidiu falar num guia prático que está a ajudar milhares de pessoas.

Porque é que o protetor solar mancha a roupa?

De acordo com Diana Silva, o protetor solar pode estar na origem de dois tipos distintos de nódoas. Por um lado, existe a mancha de gordura, provocada pelos óleos presentes na fórmula do protetor. Por outro, surgem as manchas amarelas, que são muitas vezes mais difíceis de remover.

Estas últimas aparecem quando determinados filtros UV existentes no protetor solar reagem com os minerais presentes na água durante a lavagem.

Por esse motivo, quanto mais tempo a nódoa permanecer no tecido, mais difícil será removê-la.

Como remover manchas recentes de protetor solar

Quando a nódoa acabou de acontecer, é importante não deixar passar tempo.

A especialista recomenda os seguintes passos:

Retire o excesso de protetor solar do tecido;

Aplique diretamente na nódoa detergente líquido, que pode ser da roupa, da loiça ou um tira-nódoas em gel;

Deixe o produto atuar durante 15 a 30 minutos;

Lave a peça à temperatura indicada na etiqueta;

Deixe secar ao ar.

Quanto mais rapidamente tratar a mancha, maior será a probabilidade de esta desaparecer completamente.

E se a mancha já for antiga?

Se a peça já tiver sido lavada e a mancha amarela continuar visível, a remoção torna-se mais difícil. Nestas situações, Diana Silva recomenda recorrer a um tira-nódoas adequado ao tipo de tecido. Caso a etiqueta da peça permita, também pode ser utilizado um aditivo com oxigénio ativo para reforçar a limpeza.

Se a primeira tentativa não for suficiente, vale a pena repetir o tratamento antes de voltar a utilizar a peça.

Quando, mesmo assim, a marca amarelada permanece, pode estar em causa uma reação com o ferro presente na água. Nesse caso, a especialista sugere experimentar um removedor de ferrugem específico para têxteis, como o Linfer. Deve, no entanto, testá-lo primeiro numa área pouco visível da peça e seguir rigorosamente as instruções do fabricante.

Há ainda um truque extra

Se a nódoa continuar visível, há uma solução caseira que pode ajudar a eliminá-la. Para isso, basta deixar a peça de molho durante 30 a 60 minutos numa mistura de três partes de água para uma parte de vinagre branco. A solução ajuda a dissolver os depósitos minerais que podem estar na origem da mancha.

Depois, lave a peça normalmente, respeitando sempre as indicações presentes na etiqueta.

Como evitar que o protetor solar volte a manchar a roupa

A melhor estratégia continua a ser a prevenção. Diana Silva aconselha aplicar o protetor solar cerca de 15 minutos antes de vestir a roupa, permitindo que seja totalmente absorvido pela pele.

Também é importante lavar as toalhas e os fatos de banho logo depois de serem utilizados, para evitar que os resíduos permaneçam durante muito tempo no tecido.

No caso dos fatos de banho claros, a criadora de conteúdos recomenda ainda aplicar o protetor antes de sair de casa e, durante o dia, escolher fórmulas em spray ou protetores mais fluidos e transparentes, que tendem a deixar menos resíduos visíveis.

Por último, há uma regra que deve ser sempre respeitada: seguir as instruções de lavagem indicadas na etiqueta, sobretudo no caso dos fatos de banho. Estes não devem ser lavados acima dos 30 ºC, nem com lixívia, e devem secar naturalmente ao ar.