Tem manchas de protetor solar na roupa? Faça isto antes de a lavar

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As manchas de protetor solar podem parecer impossíveis de tirar, mas há formas simples de salvar a roupa.

Protetor solar e verão são praticamente inseparáveis. No entanto, há um efeito secundário que muitos só descobrem quando regressam a casa: as manchas amarelas persistentes que ficam nos fatos de banho, nas toalhas de praia e até nas t-shirts claras.

A boa notícia é que estas nódoas não significam necessariamente que a peça de roupa está perdida. Se perceber o que está na origem das manchas e atuar rapidamente, é possível removê-las com relativa facilidade. Foi precisamente sobre este problema que a criadora de conteúdos Diana Silva, conhecida pelas suas dicas de limpeza e organização no Instagram, onde conta com quase 60 mil seguidores, decidiu falar num guia prático que está a ajudar milhares de pessoas.

Porque é que o protetor solar mancha a roupa?

De acordo com Diana Silva, o protetor solar pode estar na origem de dois tipos distintos de nódoas. Por um lado, existe a mancha de gordura, provocada pelos óleos presentes na fórmula do protetor. Por outro, surgem as manchas amarelas, que são muitas vezes mais difíceis de remover.

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Estas últimas aparecem quando determinados filtros UV existentes no protetor solar reagem com os minerais presentes na água durante a lavagem.

Por esse motivo, quanto mais tempo a nódoa permanecer no tecido, mais difícil será removê-la.

Como remover manchas recentes de protetor solar

Quando a nódoa acabou de acontecer, é importante não deixar passar tempo.

A especialista recomenda os seguintes passos:

  • Retire o excesso de protetor solar do tecido;

  • Aplique diretamente na nódoa detergente líquido, que pode ser da roupa, da loiça ou um tira-nódoas em gel;

  • Deixe o produto atuar durante 15 a 30 minutos;

  • Lave a peça à temperatura indicada na etiqueta;

  • Deixe secar ao ar.

Quanto mais rapidamente tratar a mancha, maior será a probabilidade de esta desaparecer completamente.

E se a mancha já for antiga?

Se a peça já tiver sido lavada e a mancha amarela continuar visível, a remoção torna-se mais difícil. Nestas situações, Diana Silva recomenda recorrer a um tira-nódoas adequado ao tipo de tecido. Caso a etiqueta da peça permita, também pode ser utilizado um aditivo com oxigénio ativo para reforçar a limpeza.

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Se a primeira tentativa não for suficiente, vale a pena repetir o tratamento antes de voltar a utilizar a peça.

Quando, mesmo assim, a marca amarelada permanece, pode estar em causa uma reação com o ferro presente na água. Nesse caso, a especialista sugere experimentar um removedor de ferrugem específico para têxteis, como o Linfer. Deve, no entanto, testá-lo primeiro numa área pouco visível da peça e seguir rigorosamente as instruções do fabricante.

Há ainda um truque extra

Se a nódoa continuar visível, há uma solução caseira que pode ajudar a eliminá-la. Para isso, basta deixar a peça de molho durante 30 a 60 minutos numa mistura de três partes de água para uma parte de vinagre branco. A solução ajuda a dissolver os depósitos minerais que podem estar na origem da mancha.

Depois, lave a peça normalmente, respeitando sempre as indicações presentes na etiqueta.

Como evitar que o protetor solar volte a manchar a roupa

A melhor estratégia continua a ser a prevenção. Diana Silva aconselha aplicar o protetor solar cerca de 15 minutos antes de vestir a roupa, permitindo que seja totalmente absorvido pela pele.

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Também é importante lavar as toalhas e os fatos de banho logo depois de serem utilizados, para evitar que os resíduos permaneçam durante muito tempo no tecido.

No caso dos fatos de banho claros, a criadora de conteúdos recomenda ainda aplicar o protetor antes de sair de casa e, durante o dia, escolher fórmulas em spray ou protetores mais fluidos e transparentes, que tendem a deixar menos resíduos visíveis.

Por último, há uma regra que deve ser sempre respeitada: seguir as instruções de lavagem indicadas na etiqueta, sobretudo no caso dos fatos de banho. Estes não devem ser lavados acima dos 30 ºC, nem com lixívia, e devem secar naturalmente ao ar.

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Temas: Protetor solar Manchas Roupa
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