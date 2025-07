Regressou à televisão e surpreendeu. Eduardo Sá esteve 6 meses sem sair do hospital: «Tive uma experiência duríssima»

Há muito que não surgia em público. Eduardo Sá, um dos psicólogos mais respeitados do país, reapareceu na televisão e contou tudo o que aconteceu.

É uma das figuras mais respeitadas da psicologia em Portugal. Mas Eduardo Sá regressou durante a semana à televisão com uma imagem diferente da que muitos recordavam: o psicólogo apareceu pela primeira vez em cadeira de rodas, depois de quatro anos ausente do pequeno ecrã.

«Estive fechado seis meses num hospital», contou. Foi um acidente doméstico, ocorrido pouco depois de se ter mudado para uma aldeia em Aveiro, em busca de uma vida mais tranquila, que mudou para sempre a sua rotina. A lesão na coluna revelou-se irreversível.

Apesar das limitações físicas, a vontade de continuar ativo nunca esmoreceu. Durante este tempo, Eduardo Sá adaptou-se à nova condição e manteve a atividade profissional: continuou a escrever livros, a dar consultas, a lecionar, a fazer conferências e a gravar o podcast diário no jornal Observador.

Agora, está de regresso com o novo livro, “Queridos Filhos”, uma reflexão profunda sobre o que é ser pai ou mãe no mundo atual. Uma obra escrita por quem, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixou de pensar no próximo.