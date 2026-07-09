Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

  • Dois às 10
Pudim de maracujá
Pudim de maracujá
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Se procura uma sobremesa leve, acabou de a encontrar. Este pudim de maracujá tem apenas 50 calorias e prepara-se com um ingrediente muito comum.

Se procura uma sobremesa leve, fresca e fácil de preparar, esta receita é uma excelente opção. Com apenas 50 calorias por dose, este pudim de manga leva poucos ingredientes, não tem açúcares adicionados e fica pronto com um simples passo a passo.

Ingredientes (4 porções)

  • 1 pacote de gelatina de manga sem açúcares adicionados
  • 500 ml de água a ferver
  • 500 ml de iogurte líquido natural sem açúcares adicionados

Modo de preparação

  1. Dissolva o conteúdo do pacote de gelatina nos 500 ml de água a ferver, mexendo bem até ficar completamente dissolvido.
  2. Junte os 500 ml de iogurte líquido natural sem açúcares adicionados e mexa continuamente até obter uma mistura homogénea, sem grumos.
  3. Distribua a mistura por uma taça grande ou por taças individuais.
  4. Leve ao frigorífico durante algumas horas, ou até o pudim ficar completamente firme.
  5. Sirva bem fresco.

Nota: Se quiser dar um toque ainda mais fresco e intenso, pode adicionar polpa de maracujá por cima antes de servir. Tenha apenas em conta que este complemento aumenta o valor calórico da sobremesa.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Pudim de maracujá
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Este é o valor real de calorias de uma bola de berlim com creme – não se deixe enganar mais

Receitas

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

4 jul, 09:00

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

1 jul, 17:00

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

30 jun, 16:00

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00
MAIS

Mais Vistos

"Dois às 10" dá notícia de última hora sobre morte de cantora: “Acabou por conhecer-se a notícia há 10 minutos”

Hoje às 10:40

Especialista em espiritualidade revela como um copo com água e sal pode indicar a energia da sua casa

Ontem às 10:35

Cinha Jardim quebra o silêncio sobre conversa com Jorge Jesus após as notícias da chegada à Seleção

Hoje às 10:14

Eduardo recorda o momento que contou aos netos que o pai morreu. E a resposta de um deles arrepia

7 jul, 11:52

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Fora do Estúdio

«Talvez nunca mais o veja»: Cristina Ferreira toma decisão após encontro que a marcou profundamente

Hoje às 15:29

«Não consigo imaginar a dor»: Pedro Bianchi Prata emocionado com momento vivido por Maria Botelho Moniz

Hoje às 14:33

De férias, Cristina Ferreira vive momento que nunca vai esquecer: «Pôs-me em silêncio muito tempo»

Hoje às 11:14

Cada vez mais apaixonada. Nova fotografia de Eva Pais com o namorado está a encantar: «Há lugares bonitos»

Hoje às 08:52

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Menos caro, mesma eficácia: este aspirador tipo Dyson está com 40% de desconto

Há 3h e 25min

Esta bebida está a conquistar quem quer uma barriga mais lisa, diz nutricionista

Hoje às 17:00

Antes de deixar o ar condicionado ligado toda a noite, leia este alerta de um enfermeiro

Hoje às 16:00

«Talvez nunca mais o veja»: Cristina Ferreira toma decisão após encontro que a marcou profundamente

Hoje às 15:29