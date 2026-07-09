Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

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Se procura uma sobremesa leve, acabou de a encontrar. Este pudim de maracujá tem apenas 50 calorias e prepara-se com um ingrediente muito comum.

Se procura uma sobremesa leve, fresca e fácil de preparar, esta receita é uma excelente opção. Com apenas 50 calorias por dose, este pudim de manga leva poucos ingredientes, não tem açúcares adicionados e fica pronto com um simples passo a passo.

Ingredientes (4 porções)

1 pacote de gelatina de manga sem açúcares adicionados

500 ml de água a ferver

500 ml de iogurte líquido natural sem açúcares adicionados

Modo de preparação

Dissolva o conteúdo do pacote de gelatina nos 500 ml de água a ferver, mexendo bem até ficar completamente dissolvido. Junte os 500 ml de iogurte líquido natural sem açúcares adicionados e mexa continuamente até obter uma mistura homogénea, sem grumos. Distribua a mistura por uma taça grande ou por taças individuais. Leve ao frigorífico durante algumas horas, ou até o pudim ficar completamente firme. Sirva bem fresco.

Nota: Se quiser dar um toque ainda mais fresco e intenso, pode adicionar polpa de maracujá por cima antes de servir. Tenha apenas em conta que este complemento aumenta o valor calórico da sobremesa.