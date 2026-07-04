Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

Não é na Disneyland, é em Portugal. Este lugar parece saído de um filme de Piratas das Caraíbas

Poucos ingredientes, quase nenhum trabalho e um resultado que surpreende. Descubra como fazer este pudim em apenas dois passos.

Presença obrigatória nas mesas de festa de milhares de portugueses, este pudim é um verdadeiro clássico que nunca desilude.

Ingredientes:

1 l de leite meio-gordo;

12 ovos;

220 g de açúcar;

2 colheres de sopa de caramelo líquido.

Preparação:

Unte uma forma com buraco utilizando o caramelo líquido e reserve. Numa taça, junte o leite, o açúcar e os ovos, envolvendo tudo muito bem. Verta o preparado para a forma. Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 60 minutos. Deixe arrefecer completamente e desenforme o pudim apenas depois de frio.

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