Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

  • Fábio Belo
Pudim
Pudim

Poucos ingredientes, quase nenhum trabalho e um resultado que surpreende. Descubra como fazer este pudim em apenas dois passos.

Presença obrigatória nas mesas de festa de milhares de portugueses, este pudim é um verdadeiro clássico que nunca desilude.

Ingredientes:

  • 1 l de leite meio-gordo;
  • 12 ovos;
  • 220 g de açúcar;
  • 2 colheres de sopa de caramelo líquido.

Preparação:

  1. Unte uma forma com buraco utilizando o caramelo líquido e reserve.
  2. Numa taça, junte o leite, o açúcar e os ovos, envolvendo tudo muito bem.
  3. Verta o preparado para a forma.
  4. Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 60 minutos.
  5. Deixe arrefecer completamente e desenforme o pudim apenas depois de frio.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Pudim Fábio Belo Receita rápida Receita fácil
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Receitas

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

Hoje às 09:00

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

1 jul, 17:00

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

30 jun, 16:00

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”

Ontem às 10:40

“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira

Ontem às 10:32

Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais”

Ontem às 10:39

Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer”

Ontem às 10:13

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Fora do Estúdio

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão reaproxima-se de ex-concorrente: «Encontrámo-nos»

Ontem às 15:23

De vestido branco, Cristina Ferreira vive experiência inesquecível: «Das melhores da minha vida»

Ontem às 14:27

Tudo a postos para o bebé. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já estão a viver na nova casa de sonho

Ontem às 14:03

Liliana Oliveira faz mudança de visual radical. E um ex-concorrente não demorou a reagir: «Não gostei nada»

2 jul, 14:44

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

Há 3h e 44min

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

Hoje às 09:00

Esta piscina portuguesa esconde um detalhe que a distingue de quase todas as outras

Ontem às 17:00

Águas mornas em Portugal? Há uma praia a apenas 1h30 de Lisboa onde isso é possível

Ontem às 16:00