Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

Poucos ingredientes, quase nenhum trabalho e um resultado que surpreende. Descubra como fazer este pudim em apenas dois passos.
Presença obrigatória nas mesas de festa de milhares de portugueses, este pudim é um verdadeiro clássico que nunca desilude.
Ingredientes:
- 1 l de leite meio-gordo;
- 12 ovos;
- 220 g de açúcar;
- 2 colheres de sopa de caramelo líquido.
Preparação:
- Unte uma forma com buraco utilizando o caramelo líquido e reserve.
- Numa taça, junte o leite, o açúcar e os ovos, envolvendo tudo muito bem.
- Verta o preparado para a forma.
- Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 60 minutos.
- Deixe arrefecer completamente e desenforme o pudim apenas depois de frio.
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