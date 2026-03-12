Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

Esqueça as natas e a manteiga. Há um ingrediente que vai transformar o seu puré de batata.

Os chefs franceses defendem que a qualidade de um puré de batata depende do controlo da humidade, da escolha da batata e da forma como os ingredientes são incorporados. No entanto, há um detalhe extra que merece atenção, segundo o site El Economista: o uso de alho cozinhado lentamente em gordura.

Em vez de adicionar alho cru ou ligeiramente salteado, a técnica sugere cozinhar, à parte, os dentes de alho descascados em azeite, em lume muito baixo, até ficarem macios e quase cremosos. Este processo altera o ingrediente: o sabor torna-se mais delicado, ligeiramente adocicado e menos agressivo. Ao ser esmagado e misturado no puré, o alho envolve a batata de forma subtil, acrescentando profundidade e aroma sem dominar o prato.

Siga o seguinte modo de preparação:

Coza as batatas com casca e descasque-as ainda quentes, para reduzir a absorção de água. Esmage-as manualmente, evitando trituradores elétricos que possam modificar a textura. Aqueça previamente o leite e a manteiga antes de os incorporar. Adicione o alho cozinhado lentamente no final e ajuste o sal e a pimenta.

Importante: o azeite usado para cozinhar o alho pode ser aproveitado para dar brilho ao puré e intensificar o sabor.

Ao contrário da adição excessiva de natas ou manteiga, esta técnica permite obter uma textura suave sem tornar o puré demasiado pesado. O resultado é um prato equilibrado, aromático e com maior complexidade de sabor.