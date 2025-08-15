Arrefeça o seu quarto até 5 graus com este truque

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:00

Sente que o seu quarto se transforma numa sauna durante os dias mais quentes? Descobrimos um truque simples e caseiro que pode reduzir a temperatura do ambiente até 5 graus, tornando as suas noites muito mais frescas e confortáveis. E o melhor: não precisa de gastar rios de dinheiro em aparelhos caros.

Ao descobrir este truque no site Los Replicantes, soubemos imediatamente que era algo que tínhamos de partilhar com os nossos leitores. Nos dias de calor intenso, manter a casa fresca pode ser um verdadeiro desafio, especialmente para quem não dispõe de ar condicionado. Felizmente, existe uma técnica simples que ajuda a reduzir a temperatura de uma divisão e a tornar o ambiente mais agradável durante algumas horas.

O método tem origem na Alemanha e necessita apenas de dois elementos: uma garrafa de água e um congelador. Para começar, encha a garrafa — de preferência de 1,5 litros — deixando algum espaço vazio para evitar que se parta ao congelar. Em seguida, coloque-a no congelador até que esteja completamente sólida.

Quando a garrafa estiver congelada, coloque-a num ponto elevado do quarto, como numa prateleira ou armário. À medida que o gelo derrete, o ar frio gerado desce e espalha-se pela divisão, contribuindo para reduzir a temperatura. Em espaços mais pequenos, a diferença pode chegar a três a cinco graus, tornando o ambiente mais confortável.

O efeito é, porém, temporário: dura entre duas a seis horas, dependendo das condições. Quando o gelo terminar, basta substituir por outra garrafa congelada para manter o frescor. Para potenciar ainda mais o resultado, pode combinar esta técnica com um ventilador, criando uma sensação mais rápida de alívio.

Temas: Quarto

