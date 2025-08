Pensei que ia viver com cabelo fino para sempre”: suplemento capilar surpreende quem já tinha perdido a esperança

Custa 26€ e promete travar a queda de cabelo em seis semanas

Perder cabelo é um momento delicado, não apenas pela aparência, mas por tudo o que ela representa. Ver a escova, a almofada ou o ralo do duche a encherem-se todos os dias pode ser avassalador. Para muitos, essa perda é vivida de forma silenciosa, mas intensa. E quando surge algo que promete travar esse ciclo, a esperança renasce. É o caso do suplemento Hair Complex da Nutralie, que está a ganhar destaque por ajudar a reduzir a queda de cabelo e estimular o crescimento. Com mais de 1000 avaliações, uma média de 4,3 estrelas e mais de 1000 compras no último mês na Amazon, este suplemento de 26 euros está a chamar a atenção de quem já quase tinha desistido.

A fórmula reúne biotina, zinco, selénio, cisteína e sementes de abóbora, entre outros ingredientes essenciais ao fortalecimento do couro cabeludo e da fibra capilar. Um dos comentários mais recentes resume a experiência: “Desde que comecei a tomar o Hair Complex da Nutralie, notei uma grande melhoria no meu cabelo. Está mais forte, mais brilhante e com menos queda. Em poucas semanas, senti que tinha mais volume e vitalidade.” Uma outra utilizadora reforça: “O que mais me agrada é a composição. Os ingredientes são bem pensados para nutrir o cabelo desde dentro.”

Há quem note efeitos também na pele e no bem-estar geral: “Estou a tomar há menos de um mês e já noto o cabelo mais forte e com menos queda. Também vejo melhorias na pele. É natural, sem glúten nem lactose, e muito fácil de tomar. Não tem sabor e chegou rapidamente. Recomendo completamente.” Há ainda testemunhos mais emocionais, como este: “A minha primeira embalagem está quase a terminar e tenho de admitir que estou surpreendida. Perdi muito cabelo devido ao stress e problemas de saúde. Pensei que ia viver com cabelo fino para sempre. Estas vitaminas estão a ajudar imenso. Já vejo cabelo novo a crescer.”

Com uma embalagem discreta e um gesto simples por dia, este suplemento tem vindo a devolver confiança a quem sentia que já não havia solução. Não promete milagres — mas os resultados falam por si. Em seis semanas, há quem volte a olhar-se ao espelho com outro ânimo. E isso, para quem passou por esta experiência, vale muito mais do que apenas recuperar o volume do cabelo.

