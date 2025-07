Dorme mal ou tem pesadelos? Este alimento pode ser o culpado, dizem os especialistas

Estudo canadiano estabelece ligação entre intolerância à lactose e sonhos perturbadores.

Há muito que o saber popular defende: jantar leve é meio caminho andado para uma boa noite de sono. Mas e se a escolha dos alimentos, especialmente ao jantar, estiver diretamente ligada... aos seus pesadelos?

Foi isso que um grupo de investigadores canadianos decidiu explorar. Num estudo recente, publicado na prestigiada revista Frontiers in Psychology e replicado pela CNN Portugal, uma equipa de psicólogos entrevistou mais de mil estudantes da Universidade MacEwan, no Canadá, sobre a relação entre alimentação, qualidade do sono e… sonhos.

O que descobriram pode mudar a forma como olhamos para o nosso prato antes de ir para a cama. Cerca de 5,5% dos jovens inquiridos afirmaram que certos alimentos influenciam os seus sonhos, tornando-os mais vívidos, estranhos ou mesmo perturbadores. Entre os culpados apontados surgem as sobremesas, os rebuçados e, em particular, os produtos lácteos, como iogurtes ou queijos consumidos à noite.

Mas o mais surpreendente? Os pesadelos parecem estar ligados à intolerância à lactose, segundo o investigador principal, Tore Nielsen, especialista em sonhos e neurofisiologia da Universidade de Montreal. “Muitas pessoas com intolerância à lactose continuam a consumir produtos lácteos”, explica o especialista, sublinhando que os sintomas digestivos — como inchaço ou cólicas — podem, mesmo durante o sono, desencadear sinais subtis no corpo... que se refletem nos sonhos.

Um alerta do corpo... em forma de sonho?

A investigação sugere que certos distúrbios corporais inconscientes, que ocorrem durante a noite, podem manifestar-se primeiro nos sonhos. É o caso de uma curiosa associação feita no estudo: sonhar com fogo pode preceder o aparecimento de uma febre. Ou seja, o corpo "fala" e os sonhos escutam — mesmo antes de os sintomas se tornarem visíveis.

Além da intolerância física, emoções negativas, como a ansiedade gerada por desconforto digestivo, também podem ter um papel crucial. "Sabemos que sentimentos negativos que surgem durante o dia podem prolongar-se nos sonhos. E parece que o mesmo acontece com os que surgem durante o sono", afirma o investigador.

O estudo não encontrou, no entanto, uma relação significativa entre a intolerância ao glúten e os pesadelos — talvez pela sua menor presença na amostra ou por causar reações fisiológicas diferentes.

Ainda assim, uma pergunta permanece sem resposta clara: será que as pessoas dormem mal porque se alimentam mal… ou alimentam-se mal porque dormem mal?

Enquanto a ciência continua a explorar os meandros da mente durante o sono, uma coisa parece cada vez mais clara: o que comemos pode, literalmente, assombrar-nos à noite.