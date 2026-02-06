"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais

  Hoje às 09:55

A iniciativa foi partilhada por um dos rostos do programa «Querido, Mudei a Casa».

O programa “Querido, Mudei a Casa” vai sair do estúdio e avançar para o terreno para apoiar as populações mais afetadas pelas recentes tempestades que têm assolado Portugal. A iniciativa foi anunciada por Ana Antunes, que explicou o impacto do mau tempo e apelou à ajuda de todos para esta missão solidária.

Segundo revelou, a equipa do formato da TVI vai deslocar-se já na quinta-feira, dia 12, às zonas mais atingidas, com o objetivo de prestar apoio direto a quem perdeu bens essenciais e vive momentos de grande dificuldade. Para que isso seja possível, o programa está a promover uma recolha de materiais e donativos.

“Pedimos ajuda às nossas marcas parceiras, mas pedimos ajuda de todos para partir para esta missão”, sublinhou Ana Antunes, acrescentando que a recolha de material irá decorrer na segunda e terça-feira, em Linda-a-Velha, na Avenida Tomás Ribeiro, número 32.

A responsável reforçou o apelo à solidariedade, lembrando a dimensão da tragédia vivida por muitas famílias: “Pedimos a vossa ajuda para se juntarem a nós, porque é a ajudar que fazemos a diferença na situação desesperante que é a vida destas pessoas”.

A logística já está em marcha e a produção encontra-se a preparar o transporte dos bens recolhidos. “Vamos estar a carregar carrinhas que também já pedimos aos nossos parceiros”, explicou, mostrando que a resposta está a ser organizada de forma célere.

Com esta iniciativa, o Querido, Mudei a Casa volta a mostrar que vai além da televisão, colocando-se ao serviço da comunidade num momento em que a ajuda é urgente e essencial.

Os materiais que a equipa pede para recolher:

Temas: Querido Mudei A Casa Mau tempo Tempestades Depressão Leonardo Depressão Kristin

