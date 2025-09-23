Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

Mesmo seguindo a receita à risca, a massa da quiche às vezes fica mole. Com esta dica, vai conseguir uma base crocante, pronta para receber o seu recheio favorito.
É muito frequente que, ao preparar uma quiche, a base fique mole. No entanto, o segredo está na massa. A criadora de conteúdos @cameirateresa partilhou no Instagram o seu truque para obter uma base crocante e saborosa.
Veja a receita de quiche de alho-francês:
Ingredientes:
-
300 g de alho-francês fatiado;
-
100 g de ervilhas;
-
Salsa picada a gosto;
-
200 ml de crème fraîche;
-
100 ml de skyr ou iogurte grego;
-
3 ovos;
-
30 g de parmesão ralado;
-
15 ml de azeite;
-
Sal e pimenta preta a gosto;
-
Massa quebrada para forrar a tarteira.
Preparação:
-
Numa frigideira larga, refogue o alho-francês em azeite até dourar. Tempere com sal, adicione as ervilhas e envolva bem. Fora do lume, acrescente a salsa picada.
-
Numa tigela, bata os ovos com o crème fraîche, o skyr e o parmesão. Tempere com pimenta preta.
-
Pré-aqueça o forno a 190ºC.
-
Estique a massa quebrada e forre uma tarteira, picando a base com um garfo para evitar bolhas.
-
Distribua o recheio de alho-francês sobre a massa e verta cuidadosamente a mistura de ovos por cima, espalhando de forma uniforme.
-
Polvilhe com um pouco de parmesão ralado.
-
Leve ao forno por cerca de 40 minutos, até a quiche estar dourada e firme.
-
Retire do forno e deixe arrefecer numa grelha para que a base fique crocrante.
Dica final: deixar a quiche arrefecer fora da tarteira ajuda a manter a base crocante, prevenindo que fique mole — o problema mais comum nesta receita.