Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00

Mesmo seguindo a receita à risca, a massa da quiche às vezes fica mole. Com esta dica, vai conseguir uma base crocante, pronta para receber o seu recheio favorito.

É muito frequente que, ao preparar uma quiche, a base fique mole. No entanto, o segredo está na massa. A criadora de conteúdos @cameirateresa partilhou no Instagram o seu truque para obter uma base crocante e saborosa.

Veja a receita de quiche de alho-francês:

Ingredientes:

  • 300 g de alho-francês fatiado;

  • 100 g de ervilhas;

  • Salsa picada a gosto;

  • 200 ml de crème fraîche;

  • 100 ml de skyr ou iogurte grego;

  • 3 ovos;

  • 30 g de parmesão ralado;

  • 15 ml de azeite;

  • Sal e pimenta preta a gosto;

  • Massa quebrada para forrar a tarteira.

Preparação:

  1. Numa frigideira larga, refogue o alho-francês em azeite até dourar. Tempere com sal, adicione as ervilhas e envolva bem. Fora do lume, acrescente a salsa picada.

  2. Numa tigela, bata os ovos com o crème fraîche, o skyr e o parmesão. Tempere com pimenta preta.

  3. Pré-aqueça o forno a 190ºC.

  4. Estique a massa quebrada e forre uma tarteira, picando a base com um garfo para evitar bolhas.

  5. Distribua o recheio de alho-francês sobre a massa e verta cuidadosamente a mistura de ovos por cima, espalhando de forma uniforme.

  6. Polvilhe com um pouco de parmesão ralado.

  7. Leve ao forno por cerca de 40 minutos, até a quiche estar dourada e firme.

  8. Retire do forno e deixe arrefecer numa grelha para que a base fique crocrante.

Dica final: deixar a quiche arrefecer fora da tarteira ajuda a manter a base crocante, prevenindo que fique mole — o problema mais comum nesta receita.

Temas: Quiche

