A nova vida de Quintino Aires: Saiu da televisão, vai deixar a psicologia e abraça nova profissão

Quintino Aires realiza novo sonho e torna-se médico depois dos 50. Deu-se a conhecer como psicólogo no «Você na TV», onde protagonizou momentos divertidos com Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

Depois de 35 anos dedicado à psicologia, Quintino Aires decidiu recomeçar. Conhecido pelas participações televisivas e opiniões diretas, o agora ex-psicólogo tornou-se médico, concretizando um sonho antigo.

Natural de Gáfete, no Alentejo, Quintino nunca planeou ser psicólogo — foi uma escolha circunstancial. Mas o gosto pela ciência e pelo ensino esteve sempre presente. Após iniciar os estudos de Medicina em Madrid, concluiu o curso na Universidade Nova de Lisboa. Aos 49 anos, já formado, trabalha no Hospital de Torres Vedras e prepara-se para atuar como médico de família, com especial interesse em geriatria.

Mesmo durante todas as voltas da vida — incluindo uma carreira marcante na televisão, onde foi presença assídua em programas como “Você na TV!” — Quintino manteve o foco no serviço à comunidade. Agora, troca o estúdio pelo consultório e dá início a uma nova etapa, provando que nunca é tarde para mudar de rumo.