Adeus psicologia. Quintino Aires regressa à televisão e revela a sua nova profissão

Deu-se a conhecer como psicólogo na TVI e agora, aos 51 anos, muda de vida. Quintino Aires contou tudo a Cristina Ferreira.

Conhecido do grande público pelas suas intervenções televisivas e opiniões marcadas, Quintino Aires está a iniciar uma nova fase da sua vida. Depois de 35 anos de carreira na área da psicologia, o antigo comentador e psicólogo da TVI prepara-se agora para exercer uma nova profissão: médico.

Em 2024, Quintino Aires terminou o curso de Medicina, formação que concluiu na Universidade Nova de Lisboa, depois de ter iniciado o percurso na Universidade de Madrid, onde estudou durante três anos. Aos 51 anos, decidiu voltar à faculdade, num desafio pessoal e profissional que poucos ousariam enfrentar a meio da vida.

“A psicologia era uma coisa do acaso, que não era bem aquilo que eu queria ser”, admitiu publicamente, revelando que o gosto pela medicina sempre existiu — embora só agora se tenha tornado uma realidade.

Atualmente, já trabalha como médico no Hospital de Torres Vedras e deverá assumir funções como médico de família num centro de saúde, com especial interesse pela área da geriatria, onde pretende dedicar-se aos mais idosos.

Natural da aldeia de Gáfete, no concelho de Nisa, no Alentejo, Quintino Aires não sonhava ser psicólogo. Durante os tempos de estudante, dava explicações de matemática e foi por acaso que se cruzou com a psicologia — área que viria a marcar toda uma geração de telespectadores.

A sua estreia na televisão aconteceu e foi psicólogo residente de programas como "Você na TV!", onde se destacou pelo estilo direto e, muitas vezes, polémico.

Apesar das divisões que gerava junto da opinião pública, foi uma das figuras mais mediáticas da psicologia em Portugal. Mas agora, com uma nova bata, Quintino despede-se da carreira que o tornou conhecido e inicia uma nova etapa como médico ao serviço da comunidade.