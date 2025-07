“Visita de casa” e “amigo da família” reencontra Cristina Ferreira: «Estarei sempre aqui para si»

Foi um reencontro marcado pela emoção e pela admiração mútua. Cristina Ferreira recebeu esta terça-feira, 15 de julho, no “Dois às 10” o psicólogo e agora médico Quintino Aires, numa entrevista reveladora sobre a sua mudança de vida e novos desafios profissionais.

“Foi das pessoas que mais me acrescentou enquanto profissional de televisão”, confessou a apresentadora, que trabalhou com Quintino durante 15 anos no “Você na TV!”, ao lado de Manuel Luís Goucha.