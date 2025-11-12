Quitéria desabafa sobre a filha: «Nunca me chamou de mãe, foi uma infelicidade que tivemos»

  • Joana Lopes
  • Ontem às 10:35
Quitéria
Quitéria

Aos 80 anos, Quitéria já perdeu quase tudo. Mas nunca perdeu a força.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Há pessoas que são como as oliveiras: firmes, resistentes, feitas da mesma seiva que atravessa as estações sem se vergar. Quitéria Santos é uma dessas mulheres. Aos 80 anos, continua de pé, ativa e serena, mesmo depois de uma vida marcada pela dureza e pela perda. «As árvores morrem de pé», diz, resumindo numa frase simples a força que sempre a guiou.

Nasceu de uma relação fora do casamento. «Sou fruto de uma traição. A minha mãe teve-me com um homem casado», conta sem rancor, como quem já fez as pazes com o destino. Cresceu pobre, numa casa cheia de irmãos e responsabilidades, onde a infância acabou cedo. «Fiz a terceira classe, mas faltava muito à escola para tomar conta dos meus irmãos. Saí sem saber escrever o nome», recorda. Só mais tarde, já com 16 anos, aprendeu a ler e a escrever «com a ajuda de amigas».

Conheceu o marido na casa onde trabalhava. Foi um namoro à moda antiga, discreto e terno. «Os beijos eram poucos, mas bons. Agora não prestam para nada», diz, em risos, com aquele humor leve de quem aprendeu a rir do que a vida já não devolve. Casaram-se e viveram juntos 27 anos. «Vivi um namoro muito feliz. Tive a minha filha, que é o melhor que temos», diz, com orgulho. Mas a felicidade seria breve. O marido morreu aos 51 anos, vítima de cancro nos intestinos.
«Ele partiu e eu fiquei sozinha com a minha fortuna e com a minha filha», desabafa.

A filha, Maria João, nasceu com paralisia cerebral. Aos sete meses, os médicos confirmaram o diagnóstico. A partir daí, a vida de Quitéria passou a girar em torno dela. «Nunca me chamou de mãe, nunca andou, nunca comeu pela mão dela. Foi sempre uma infelicidade que tivemos as duas», confessa. Ainda assim, cuidou dela até aos 58 anos, com uma dedicação sem limites: «Fiz-lhe tudo e cá fiquei a viver sem ela». A filha viria a morrer vítima de cancro no sangue.

Depois da morte do marido, Quitéria voltou a amar. Viveu com outro homem, que também perdeu para o cancro, desta vez nos pulmões. «Já não tenho lágrimas para chorar, chorei muito durante estes anos todos», diz, com uma força que comove.

Hoje, Quitéria vive sozinha, acompanhada apenas pelo cão e o gato. Viúva há 35 anos, diz que já se habituou à solidão: «Sozinha estou bem. Se cair, tenho de me levantar, não tenho ninguém que me preocupe».

Passa os dias entre a renda, a costura e as visitas aos mais velhos do lar. Quando fala da vida, não o faz com amargura, mas com aceitação: «Sou feliz sem ter felicidade, porque, graças a Deus, até hoje tenho saúde».

 

Quitéria é, afinal, uma força da natureza — uma mulher que sobreviveu ao amor, à dor, à pobreza e à solidão, sem nunca perder a dignidade. Como as árvores antigas que enfrentam o vento e o tempo, ela continua firme, porque, como gosta de repetir, «as árvores morrem de pé».

Temas: Quitéria

A Não Perder

Quase todos desperdiçam esta parte do kiwi. E é a que mais benefícios tem

Ontem às 17:00

Alerta para os homens. Novo produto promete fazer o cabelo e a barba crescer em apenas 20 dias

Ontem às 16:30

Estávamos constantemente cansados, até descobrirmos que nos faltava esta vitamina

Ontem às 16:00

Loja em segunda mão traz a Lisboa peças da Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face por apenas 9 euros

Ontem às 15:30

Diga adeus aos cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025

Ontem às 15:00

Experimente isto e, em poucos minutos, terá os azulejos da casa de banho limpos

Ontem às 14:30

Aos 80 anos, Quitéria fala sobre namoro com o marido: «Os beijos agora não prestam para nada»

Ontem às 12:15
MAIS

Mais Vistos

André Ventura: «Há homem e há mulher. O resto são aberrações»

11 nov, 11:56

Cristina Ferreira parabeniza Cláudio Ramos com mensagem emotiva: «Se há pessoa que eu sinto como protetor em relação a mim é o Cláudio»

11 nov, 09:53

Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»

11 nov, 10:49

Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra

11 nov, 11:25

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Fora do Estúdio

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

10 nov, 14:15

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

10 nov, 08:51

Fotos

Quase todos desperdiçam esta parte do kiwi. E é a que mais benefícios tem

Ontem às 17:00

Alerta para os homens. Novo produto promete fazer o cabelo e a barba crescer em apenas 20 dias

Ontem às 16:30

Estávamos constantemente cansados, até descobrirmos que nos faltava esta vitamina

Ontem às 16:00

Loja em segunda mão traz a Lisboa peças da Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face por apenas 9 euros

Ontem às 15:30