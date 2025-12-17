Este é o pão certo para rabanadas — e quase ninguém o usa. Encontra-se na Mercadona e custa pouco mais de 1 euro

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 37min
Rabanadas

Foto: Mercadona

Não é só a receita que conta: o pão faz toda a diferença. Pouco conhecido, este pão especial promete rabanadas perfeitas.

Há um pão embalado disponível na Mercadona, aromatizado com limão e canela. Estes dois sabores, que combinam na perfeição, tornam estas fatias (cortadas numa medida ideal) a base perfeita para rabanadas deliciosas.

A Mercadona sugere uma receita com várias opções de cozedura: fritar em óleo, usar o forno ou até a air fryer.

Ingredientes para 12 rabanadas:

Para as rabanadas:

  • 900 ml de leite

  • 5 colheres de sopa de açúcar

  • 12 fatias de pão para rabanadas aromatizado

  • 4 ovos

  • Óleo para fritar q.b.

Para polvilhar:

  • 6 colheres de sopa de açúcar

  • Canela em pó q.b.

Para a calda:

  • 500 g de açúcar

  • 200 ml de água

  • 1 casca de limão

  • 1 pau de canela

Preparação:

  1. Coloque metade do leite e o açúcar num tachinho e leve ao lume brando. Mexa e deixe aquecer durante 10 minutos. Retire do lume, junte o restante leite frio e reserve.

  2. Disponha as fatias de pão num tabuleiro, regue com o leite e deixe repousar durante 5 minutos, até que fiquem bem encharcadas.

  3. Passe as fatias de pão pelos ovos mexidos.

  4. Fritar: Aqueça óleo numa frigideira e frite as rabanadas até ficarem douradas e crocantes.

  5. Forno: Pré-aqueça o forno. Coloque as rabanadas num tabuleiro a meia altura e leve a cozer por 20 minutos. Vire as fatias e cozinhe por mais 10 minutos até dourarem. Pode também usar a air fryer.

  6. Misture o açúcar e a canela num prato fundo. Passe as rabanadas de ambos os lados pela mistura, garantindo que fiquem bem cobertas. Reserve.

  7. Calda: Leve o açúcar ao lume com a água, a casca de limão e o pau de canela. Deixe ferver até obter uma calda não muito espessa.

  8. Sirva as rabanadas com a calda por cima.

