Este é o pão certo para rabanadas — e quase ninguém o usa. Encontra-se na Mercadona e custa pouco mais de 1 euro

Não é só a receita que conta: o pão faz toda a diferença. Pouco conhecido, este pão especial promete rabanadas perfeitas.

Há um pão embalado disponível na Mercadona, aromatizado com limão e canela. Estes dois sabores, que combinam na perfeição, tornam estas fatias (cortadas numa medida ideal) a base perfeita para rabanadas deliciosas.

A Mercadona sugere uma receita com várias opções de cozedura: fritar em óleo, usar o forno ou até a air fryer.

Ingredientes para 12 rabanadas:

Para as rabanadas:

900 ml de leite

5 colheres de sopa de açúcar

12 fatias de pão para rabanadas aromatizado

4 ovos

Óleo para fritar q.b.

Para polvilhar:

6 colheres de sopa de açúcar

Canela em pó q.b.

Para a calda:

500 g de açúcar

200 ml de água

1 casca de limão

1 pau de canela

Preparação: