Este é o pão certo para rabanadas — e quase ninguém o usa. Encontra-se na Mercadona e custa pouco mais de 1 euro

Não é só a receita que conta: o pão faz toda a diferença. Pouco conhecido, este pão especial promete rabanadas perfeitas.
Há um pão embalado disponível na Mercadona, aromatizado com limão e canela. Estes dois sabores, que combinam na perfeição, tornam estas fatias (cortadas numa medida ideal) a base perfeita para rabanadas deliciosas.
A Mercadona sugere uma receita com várias opções de cozedura: fritar em óleo, usar o forno ou até a air fryer.
Ingredientes para 12 rabanadas:
Para as rabanadas:
-
900 ml de leite
-
5 colheres de sopa de açúcar
-
12 fatias de pão para rabanadas aromatizado
-
4 ovos
-
Óleo para fritar q.b.
Para polvilhar:
-
6 colheres de sopa de açúcar
-
Canela em pó q.b.
Para a calda:
-
500 g de açúcar
-
200 ml de água
-
1 casca de limão
-
1 pau de canela
Preparação:
-
Coloque metade do leite e o açúcar num tachinho e leve ao lume brando. Mexa e deixe aquecer durante 10 minutos. Retire do lume, junte o restante leite frio e reserve.
-
Disponha as fatias de pão num tabuleiro, regue com o leite e deixe repousar durante 5 minutos, até que fiquem bem encharcadas.
-
Passe as fatias de pão pelos ovos mexidos.
-
Fritar: Aqueça óleo numa frigideira e frite as rabanadas até ficarem douradas e crocantes.
-
Forno: Pré-aqueça o forno. Coloque as rabanadas num tabuleiro a meia altura e leve a cozer por 20 minutos. Vire as fatias e cozinhe por mais 10 minutos até dourarem. Pode também usar a air fryer.
-
Misture o açúcar e a canela num prato fundo. Passe as rabanadas de ambos os lados pela mistura, garantindo que fiquem bem cobertas. Reserve.
-
Calda: Leve o açúcar ao lume com a água, a casca de limão e o pau de canela. Deixe ferver até obter uma calda não muito espessa.
-
Sirva as rabanadas com a calda por cima.