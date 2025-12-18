Avós espanholas têm um truque para os radiadores aquecerem mais (sem subir a temperatura)

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 11min
Com o frio a apertar e as contas da luz a subir, um truque antigo das avós espanholas voltou a ganhar fama.

Com a descida das temperaturas e o aumento do custo da energia, soluções simples e económicas voltam a ganhar destaque. Segundo o Okdiario, há um truque antigo — passado de geração em geração — que ajuda os radiadores a aquecerem mais a casa sem necessidade de aumentar a temperatura do termóstato.

O segredo está na utilização de painéis refletores de calor colocados na parede atrás do radiador. Estas lâminas metálicas, geralmente de alumínio ou aço inoxidável, impedem que o calor se perca pela parede e fazem com que seja refletido de volta para o interior da divisão. Assim, o ambiente aquece mais depressa e de forma mais eficiente.

De acordo com especialistas citados pelo Okdiario, esta solução permite que o radiador funcione a uma temperatura mais baixa, reduzindo o consumo de energia e ajudando a poupar na fatura. Além disso, os painéis refletores são baratos, fáceis de instalar e não exigem manutenção.

Este truque antigo prova que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no conforto térmico da casa, especialmente no inverno, combinando tradição, eficiência e poupança.

