A namorar com um homem, Rafael Baião fala sobre a sua sexualidade: «Nunca falei sobre isso em televisão»

Depois de um ano da participação no Dilema, Rafael Baião regressou ao ecrã para falar da sua passagem pelo reality show, mas acabou por fazer uma revelação pessoal: pela primeira vez, falou publicamente sobre a sua sexualidade e assumiu, sem filtros, que namora com um homem.

Rafael Baião esteve no programa Dois às 10 para recordar a sua participação no reality show Dilema, emitido há um ano na TVI. No entanto, foi um outro tema que acabou por marcar a conversa: a sua sexualidade — algo sobre o qual nunca tinha falado abertamente em televisão.

Durante a entrevista com Cláudio Ramos, e a propósito das críticas que tem recebido pelo videoclip do seu novo single — onde contracena com uma mulher, apesar de ser homossexual — Rafael foi confrontado com uma pergunta direta, feita em tom de brincadeira: «Tu és homossexual?»

Entre risos, o cantor e influenciador respondeu com honestidade: «Sabes que eu nunca falei sobre isso em televisão, mas eu nem sei quem sou. Eu sei que namoro com um homem, que é o Igor.»

O casal está junto há três anos, uma relação com altos e baixos, mas construída com cumplicidade e verdade. Rafael admitiu que, no início, foi difícil lidar com o processo de aceitação e exposição pública da sua orientação sexual. No entanto, o digital acabou por lhe dar força: «Pensei que, se eu for eu próprio, vou encontrar pessoas que se identifiquem comigo.»

Um dos momentos mais marcantes da sua partilha passou pela conversa que teve com a avó, com quem mantém uma relação muito próxima. «Quando eu assumi o relacionamento, tive de ter essa conversa com ela. Inicialmente é sempre um choque. O choque é mesmo por haver pessoas que vão falar mal. E, principalmente no mundo em que estamos a viver, ela tem muito medo.»

Hoje, Rafael Baião vive em liberdade e sente-se mais inteiro: a música, a relação e o apoio da família são pilares fundamentais desta nova fase, onde já não esconde quem é — e onde inspira outros a fazerem o mesmo.