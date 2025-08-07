A namorar com um homem, Rafael Baião fala sobre a sua sexualidade: «Nunca falei sobre isso em televisão»

  Dois às 10
  Hoje às 10:39

Depois de um ano da participação no Dilema, Rafael Baião regressou ao ecrã para falar da sua passagem pelo reality show, mas acabou por fazer uma revelação pessoal: pela primeira vez, falou publicamente sobre a sua sexualidade e assumiu, sem filtros, que namora com um homem.

Rafael Baião esteve no programa Dois às 10 para recordar a sua participação no reality show Dilema, emitido há um ano na TVI. No entanto, foi um outro tema que acabou por marcar a conversa: a sua sexualidade — algo sobre o qual nunca tinha falado abertamente em televisão.

Durante a entrevista com Cláudio Ramos, e a propósito das críticas que tem recebido pelo videoclip do seu novo single — onde contracena com uma mulher, apesar de ser homossexual — Rafael foi confrontado com uma pergunta direta, feita em tom de brincadeira: «Tu és homossexual?»

Entre risos, o cantor e influenciador respondeu com honestidade: «Sabes que eu nunca falei sobre isso em televisão, mas eu nem sei quem sou. Eu sei que namoro com um homem, que é o Igor.»

O casal está junto há três anos, uma relação com altos e baixos, mas construída com cumplicidade e verdade. Rafael admitiu que, no início, foi difícil lidar com o processo de aceitação e exposição pública da sua orientação sexual. No entanto, o digital acabou por lhe dar força: «Pensei que, se eu for eu próprio, vou encontrar pessoas que se identifiquem comigo.»

Um dos momentos mais marcantes da sua partilha passou pela conversa que teve com a avó, com quem mantém uma relação muito próxima. «Quando eu assumi o relacionamento, tive de ter essa conversa com ela. Inicialmente é sempre um choque. O choque é mesmo por haver pessoas que vão falar mal. E, principalmente no mundo em que estamos a viver, ela tem muito medo.»

Hoje, Rafael Baião vive em liberdade e sente-se mais inteiro: a música, a relação e o apoio da família são pilares fundamentais desta nova fase, onde já não esconde quem é — e onde inspira outros a fazerem o mesmo.

Temas: Rafael bailão Dilema Reality Show Dois às 10 Claudio ramos

