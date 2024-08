Reconhece este rosto? Parou o país em 2009 e certamente vai lembrar-se porquê

Em 2009 o país parou com a história de Rafael, um menino de apenas 8 meses que foi queimado com água a ferver e a quem os médicos deram apenas três meses de vida

Em 2009 o país parou com a história de Rafael Braga, um menino de apenas 8 meses que foi queimado com água a ferver. Rafael estava numa ama quando sofreu queimaduras em 65% do corpo. Rafael esteve com a mãe, Olívia Pinto, no «Você na TV», quando tinha 16 meses. A mãe de Rafael falou com Cristina Ferreira sobre o dia do acidente e o processo de recuperação do filho. Reveja aqui a entrevista dada em 2009.

No dia do acidente, os médicos deram a Rafael apenas três dias de vida, mas este acabou por ficar internado durante um ano. Após o acidente, Rafael foi submetido a várias operações para reconstruir a pele e, atualmente, aos 16 anos, ainda faz intervenções cirúrgicas.

Rafael e a mãe voltaram às manhãs da estação para falar sobre como tem sido o processo de recuperação nos últimos anos. Afinal, Rafael sobreviveu, batalhou por uma vida melhor e, apesar das marcas para a vida, está ao lado da mãe para contar a sua história.