Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

A atriz Raquel Tillo partilhou o momento romântico com Inês Marques Lucas nas redes sociais e recebeu uma onda de mensagens de carinho de colegas e amigos famosos.

Raquel Tillo anunciou nas redes sociais que está noiva de Inês Marques Lucas. A atriz partilhou a novidade através de uma publicação no Instagram, onde mostrou várias fotografias do momento romântico e do anel de noivado que marcou o pedido. “Sim, sim, sim”, escreveu Raquel na legenda das imagens, nas quais surge ao lado de Inês, ambas visivelmente felizes e emocionadas.

A reação dos seguidores não se fez esperar e a caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de carinho e felicitações. Entre os muitos fãs, também várias figuras públicas fizeram questão de deixar palavras de amor e apoio ao casal.

A publicação soma milhares de “gostos” e centenas de comentários, refletindo o carinho e entusiasmo com que o público recebeu a notícia.