Nem os mais atentos esperavam isto. Emprego de Raquel do “Big Brother Verão” vem à tona

Poucos seriam capazes de adivinhar qual é o emprego de Raquel.

Raquel passou pelo "Big Brother Verão" e deu que falar, sobretudo pela relação com Nuno. Agora que já saiu da casa, são conhecidos alguns detalhes sobre a vida da concorrente fora do reality show. A jogadora tem um percurso ligado ao empreendedorismo e ao desenvolvimento pessoal. O que mais se destaca é o facto de trabalhar num restaurante especializado em carnes, apesar de não comer carne.

Apaixonada por esta área, Raquel revelou que o seu grande objetivo passava por investir o eventual prémio na criação de uma comunidade de apoio e empoderamento feminino, um projeto que ambicionava desenvolver.

Na rede social X, os fãs do programa mostraram-se incrédulos ao descobrir o emprego da jovem no restaurante.

No vídeo de apresentação, Raquel descreveu-se como uma pessoa «espiritual», «determinada» e «muito vaidosa», garantindo que nunca abdicava dos valores que a definiam.

Confiante no seu potencial dentro da casa, acreditava que seria uma concorrente marcante. «Sei que as minhas opiniões vão dar que falar», assumiu, prometendo manter-se sempre fiel à sua personalidade.

A autenticidade era, aliás, uma das características que mais fazia questão de destacar. Raquel garantiu que entrava no programa para mostrar quem realmente era e prometeu ser «autêntica e genuína» ao longo de toda a experiência.

Depois da saída do "Big Brother Verão", fica agora o percurso da concorrente fora da casa, bem como o objetivo que revelou durante a participação no programa: transformar o eventual prémio num projeto dedicado ao apoio e empoderamento de outras mulheres.

Veja a galeria acima com as melhores fotografias de Raquel.