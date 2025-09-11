Sucesso destes influencers mostra como tudo se ultrapassa. Em 2022 perderam todo o dinheiro que tinham

São seguidos por 1.7 milhões de seguidores na suas redes sociais e são um exemplo de sucesso. Mas o caminho nem sempre foi fácil.

Viajam pelo mundo, têm um estilo de vida admirado por muitos e celebridades como Cristina Ferreira seguem-nos atentamente. Porém, o sucesso nem sempre se faz a direito. Só que eles nunca baixaram os braços. Prova disso foi o desaire que viveram há três anos e que lhes custou todas as poupanças que tinham.

Falamos de Raquel Janeiro e Miguel Mimoso, conhecidos nas redes sociais como Explorerssaurus devido à sua dedicação à divulgação de destinos e viagens. Foi no podcast Devaneios, de Tiago Paiva, que no início do ano partilharam ter perdido todas as poupanças em investimentos falhados em criptomoedas em 2022.

«Tivemos um evento da nossa vida em que perdemos quase todo o dinheiro que tínhamos», contou Raquel, esclarecendo que o mau investimento estava relacionado com o universo das criptomoedas. Na entrevista de janeiro, a influencer admitia: «continua a ser um assunto não resolvido dentro de mim». «Era tudo o que tínhamos. Sempre disse que queria reformar-me aos 30. Agora tenho 29. Dediquei anos a dar 150% de mim e estou muito perto de um burnout», lamentava.

Porém, volvidos todos estes meses, Raquel e Miguel estiveram no «Dois às 10», já depois de serem pais do bebé Romeu, e mostraram-se realizados. Uma família feliz e inspiradora que mostra que baixar os braços não é solução.