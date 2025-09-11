Sucesso destes influencers mostra como tudo se ultrapassa. Em 2022 perderam todo o dinheiro que tinham

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:56
Explorerssaurus
Explorerssaurus

São seguidos por 1.7 milhões de seguidores na suas redes sociais e são um exemplo de sucesso. Mas o caminho nem sempre foi fácil.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Viajam pelo mundo, têm um estilo de vida admirado por muitos e celebridades como Cristina Ferreira seguem-nos atentamente. Porém, o sucesso nem sempre se faz a direito. Só que eles nunca baixaram os braços. Prova disso foi o desaire que viveram há três anos e que lhes custou todas as poupanças que tinham.

Falamos de Raquel Janeiro e Miguel Mimoso, conhecidos nas redes sociais como Explorerssaurus devido à sua dedicação à divulgação de destinos e viagens. Foi no podcast Devaneios, de Tiago Paiva, que no início do ano partilharam ter perdido todas as poupanças em investimentos falhados em criptomoedas em 2022.

«Tivemos um evento da nossa vida em que perdemos quase todo o dinheiro que tínhamos», contou Raquel, esclarecendo que o mau investimento estava relacionado com o universo das criptomoedas. Na entrevista de janeiro, a influencer admitia: «continua a ser um assunto não resolvido dentro de mim». «Era tudo o que tínhamos. Sempre disse que queria reformar-me aos 30. Agora tenho 29. Dediquei anos a dar 150% de mim e estou muito perto de um burnout», lamentava.

Porém, volvidos todos estes meses, Raquel e Miguel estiveram no «Dois às 10», já depois de serem pais do bebé Romeu, e mostraram-se realizados. Uma família feliz e inspiradora que mostra que baixar os braços não é solução. 

Temas: Raquel Miguel Explorerssaurus

RELACIONADOS

Influencer portuguesa visitou-nos com vestido igual ao de Margarida Corceiro. E é incrível

A Não Perder

Descubra como salvar botas de camurça manchadas pela chuva

Hoje às 14:00

Cristina Ferreira questiona: "Muitos dizem que se a Catarina Miranda ganhar merece. Porquê?"

Hoje às 13:48

Influencer portuguesa visitou-nos com vestido igual ao de Margarida Corceiro. E é incrível

Hoje às 12:15

Menos de 100 euros por um aspirador que limpa vidros, sofás e tapetes? Sim, encontrámos

Hoje às 12:00

Diga adeus aos dentes amarelos com este chá

Hoje às 11:30

Uma história de amor, viagens pelo mundo e quase 2 milhões de seguidores. E agora um bebé encantador

Hoje às 11:19

Depois dos 50 anos, estes são os exercícios mais eficazes para emagrecer

Hoje às 11:00
MAIS

Mais Vistos

Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»

Ontem às 10:13

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

Hoje às 12:04

Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»

Hoje às 11:20

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

Hoje às 12:16

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Hoje às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Hoje às 15:30

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Hoje às 15:00

Cozinhe em casa esta massa de cogumelos com molho de queijo por 7 euros

Hoje às 12:00

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Ontem às 12:30

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

9 set, 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

9 set, 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Hoje às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Hoje às 15:30

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Hoje às 15:00

Descubra como salvar botas de camurça manchadas pela chuva

Hoje às 14:00