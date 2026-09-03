«Depois de alguns sustos»: ex-concorrentes de reality show celebram nascimento do filho

Após reencontro, mulher de Boris envia nova mensagem ao concorrente. Esta foi a sua reação

A espera chegou ao fim. Sara Sistelo e Moisés Figueira já são pais. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho em comum, Orion, e partilhou a novidade com os seguidores nas redes sociais.

Foi através do Instagram que os dois anunciaram o nascimento do bebé e mostraram a primeira fotografia do pequeno Orion. «02/09/2026. Olá, mundo. Depois de alguns sustos, aqui está ele pertinho de nós. A ansiedade finalmente acalmou, e a montanha russa de emoções ainda agora começou. Felizes por viver esta história», pode ler-se na legenda da publicação.

A chegada do bebé acontece depois de meses de expectativa e de alguma ansiedade para o casal, que agora vive uma nova fase da vida.

Sara Sistelo e Moisés Figueira não esconderam a felicidade por finalmente terem o filho nos braços. A publicação com a primeira imagem de Orion rapidamente assinalou o momento especial para a família.

Para Moisés Figueira, esta não é, contudo, a primeira experiência na paternidade. O antigo concorrente já é pai de Isaac, fruto de um relacionamento anterior.

Agora, a família cresce com a chegada de Orion, o primeiro filho em comum de Sara Sistelo e Moisés Figueira.