De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

  • Dois às 10
  • Ontem às 19:59

Alguns já cresceram, outros acabaram de nascer, mas todos eles conquistam as redes sociais. Veja os filhos dos ex-concorrentes do Big Brother ou Secret Story.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Alguns encontraram o amor dentro da casa, outros fora das luzes dos reality shows. Mas há algo que une estes ex-concorrentes da TVI: todos são pais e partilham, com orgulho, os momentos mais ternurentos dos seus filhos nas redes sociais.

De Bruno Savate a Miguel Vicente, passando por casais como Tatiana e Ruben Boa Nova, Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, Liliana Filipa e Daniela Gregório, sem esquecer Bernardina Brito, Sofia Sousa e Sandrina Pratas, são muitos os nomes que marcaram programas como Casa dos Segredos ou Big Brother... e agora encantam numa nova fase das suas vidas: a parentalidade.

Na galeria que preparámos para si, reunimos imagens irresistíveis dos seus filhos — bebés e crianças que já conquistam milhares de fãs com cada sorriso, passo ou travessura.

Temas: Reality Show Big Brother Secret Story Dois às 10

Fora do Estúdio

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

Ontem às 15:54

Cristina Ferreira destaca «coisa rara» que João Monteiro fez durante as férias

8 ago, 14:20

Filho de Kina abre o coração: «Sou gay. A minha mãe defendeu-me contra o meu pai homofóbico»

8 ago, 10:26

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

7 ago, 09:11

Novas pistas do desaparecimento de jovem de 22 anos: «Foram encontrados bilhetes que levam a crer...»

6 ago, 09:32

Zé Lopes faz desabafo: «O assunto que vos venho escrever hoje de bonito tem muito pouco»

6 ago, 08:59

Solange Tavares assume namoro com ex-concorrente do Big Brother — e não é Dinis Almeida

6 ago, 08:46
MAIS

Mais Vistos

Filho de Kina sobre Viriato: «Enquanto gay, vejo uma aflição de não se identificar nesse meio»

8 ago, 10:37

Ex-concorrente de reality show aparece irreconhecível com menos 22 quilos

8 ago, 11:02

Hélder deixou vídeo para a mulher e os filhos verem depois dele morrer

3 jun, 11:47

Amiga de Afonso Leitão sobre Daniela Santos: «Está apaixonada pelo Afonso»

8 ago, 10:55

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Fotos

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

Ontem às 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

Ontem às 15:54

Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

8 ago, 17:11

Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

8 ago, 17:00