De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

Alguns já cresceram, outros acabaram de nascer, mas todos eles conquistam as redes sociais. Veja os filhos dos ex-concorrentes do Big Brother ou Secret Story.

Alguns encontraram o amor dentro da casa, outros fora das luzes dos reality shows. Mas há algo que une estes ex-concorrentes da TVI: todos são pais e partilham, com orgulho, os momentos mais ternurentos dos seus filhos nas redes sociais.

De Bruno Savate a Miguel Vicente, passando por casais como Tatiana e Ruben Boa Nova, Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, Liliana Filipa e Daniela Gregório, sem esquecer Bernardina Brito, Sofia Sousa e Sandrina Pratas, são muitos os nomes que marcaram programas como Casa dos Segredos ou Big Brother... e agora encantam numa nova fase das suas vidas: a parentalidade.

Na galeria que preparámos para si, reunimos imagens irresistíveis dos seus filhos — bebés e crianças que já conquistam milhares de fãs com cada sorriso, passo ou travessura.