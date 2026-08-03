Casal acarinhado por Cristina Ferreira prepara chegada de bebé: «A nossa família vai continuar a crescer»

Moisés Figueira e Sara Sistelo, um dos casais mais acarinhados pelos fãs da TVI, voltaram a emocionar os seguidores com uma nova partilha nas redes sociais.

Os dois conheceram-se no reality show O Triângulo, apresentado por Cristina Ferreira, e desde então têm contado vários momentos marcantes da relação junto do público. A apresentadora nunca escondeu o carinho que sente pelo casal e acompanhou de perto a história de amor, tendo o casamento e o baby shower sido celebrados no programa Dois às 10.

Agora, Moisés e Sara surpreenderam os seguidores com uma sessão fotográfica repleta de simbolismo, acompanhada de uma mensagem inspiradora sobre os desafios da vida e a força do amor. "Nem sempre o céu estará limpo, nem o sol brilhará com a mesma intensidade. Haverá dias em que a chuva cairá sem avisar, e outros em que o vento tentará mudar o teu rumo", começam por escrever.

Ao longo do texto, o casal deixa uma reflexão sobre a importância de continuar a lutar mesmo nos momentos mais difíceis: "Não é o céu que define a viagem, é a coragem de continuar a voar, mesmo quando não consegues ver o horizonte."

A publicação termina com uma declaração de amor que rapidamente conquistou os seguidores: "E que seja sempre do teu lado. A nossa família vai continuar a crescer."

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de carinho, com os fãs a elogiarem a cumplicidade entre Moisés e Sara e a celebrarem esta nova fase da vida do casal, que continua a partilhar com o público a felicidade que começou dentro da casa de O Triângulo.