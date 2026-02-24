Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 39min

Sara e Moisés apaixonaram-se em «O Triângulo», em 2023, e agora preparam-se para ser pais. Cristina Ferreira recebeu o casal em estúdio e não escondeu a emoção com a novidade.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O amor que nasceu em «O Triângulo», da TVI, continua a dar que falar e agora com uma notícia muito especial. Sara Sistelo e Moisés Figueira vão ser pais.

O casal esteve à conversa com Cristina Ferreira, que reagiu com entusiasmo à novidade: “Fiquei tão contente e tão surpreendida”, confessou a apresentadora, sublinhando que os reality shows “dão muitas vezes finais felizes”.

Sara está grávida de 12 semanas e, para já, o sexo do bebé continua por descobrir. A futura mãe revelou que os primeiros tempos foram intensos: “Uma semana antes de descobrir eu disse: ou estou grávida ou vou morrer”, brincou, referindo-se aos enjoos constantes.

Moisés contou que estavam juntos quando souberam da gravidez. “Para mim foi ótimo, para a Sara foi um choque muito grande, ficou congelada”, partilhou. Apesar de assumirem que queriam ser pais, o plano seria para o próximo ano. “Nós queríamos, mas não agora”, admitiu Sara.

O casal conheceu-se no reality show da TVI, no início de 2023. Em agosto desse ano, Moisés pediu Sara em namoro num passeio de balão de ar quente e, desde então, nunca mais se largaram. Apesar das dúvidas de muitos quanto ao futuro da relação, os dois continuam unidos e apaixonados.

Isaac, filho de Moisés de uma anterior relação, está entusiasmado por se tornar irmão mais velho. Já quanto ao sexo do bebé, o casal está convicto de que será uma menina.

Entre viagens, projetos em conjunto e o livro “Amor sem Rótulos”, o casal prepara agora a chegada do primeiro filho em comum. O casamento também está nos planos, mas para já a prioridade é a nova fase que se aproxima.

Temas: Reality Show Cristina Ferreira Sara Sistelo Moises Figueira

RELACIONADOS

O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo

A Não Perder

Fã incondicional de Cristina Ferreira, Filipe Delgado recebe o maior elogio: «Tu és uma pessoa rara»

Há 53 min

Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»

Há 1h e 30min

Leve, sem fios e com luz verde: um aspirador vertical que se aguenta em pé sozinho

Há 3h e 9min

Soma e segue. Filipe Delgado atinge novo feito depois da «1.ª Companhia»

Há 3h e 49min

Com saudades, Instrutor Marques emociona fãs: «Vão estar para sempre no meu coração»

Hoje às 09:30

Após a separação de Marco Costa, Carolina Pinto toma primeira decisão para seguir em frente

Hoje às 08:54

Imagem partilhada por Bruno Savate expõe detalhe inesperado do casamento

Ontem às 17:00
MAIS

Mais Vistos

Rui Freitas revela que recebeu “aviso” de familiar da enfermeira da “1.ª Companhia”

Ontem às 12:07

Filipe Delgado faz confissão a Cristina Ferreira: “Tu não sabes, mas eu vou-te dizer”

Há 2h e 15min

Gonçalo Quinaz sobre concorrente do “Secret Story 10”: “Vou ficar preso a ela”

Ontem às 10:15

Filipe Delgado conhece Cristina Ferreira: “Finalmente, tenho o teu abraço”

Há 2h e 41min

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Soma e segue. Filipe Delgado atinge novo feito depois da «1.ª Companhia»

Há 3h e 49min

Com saudades, Instrutor Marques emociona fãs: «Vão estar para sempre no meu coração»

Hoje às 09:30

Após a separação de Marco Costa, Carolina Pinto toma primeira decisão para seguir em frente

Hoje às 08:54

Imagem partilhada por Bruno Savate expõe detalhe inesperado do casamento

Ontem às 17:00

Fotos

Fã incondicional de Cristina Ferreira, Filipe Delgado recebe o maior elogio: «Tu és uma pessoa rara»

Há 53 min

Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»

Há 1h e 30min

Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»

Há 2h e 39min

Leve, sem fios e com luz verde: um aspirador vertical que se aguenta em pé sozinho

Há 3h e 9min