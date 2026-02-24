Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»

Sara e Moisés apaixonaram-se em «O Triângulo», em 2023, e agora preparam-se para ser pais. Cristina Ferreira recebeu o casal em estúdio e não escondeu a emoção com a novidade.

O amor que nasceu em «O Triângulo», da TVI, continua a dar que falar e agora com uma notícia muito especial. Sara Sistelo e Moisés Figueira vão ser pais.

O casal esteve à conversa com Cristina Ferreira, que reagiu com entusiasmo à novidade: “Fiquei tão contente e tão surpreendida”, confessou a apresentadora, sublinhando que os reality shows “dão muitas vezes finais felizes”.

Sara está grávida de 12 semanas e, para já, o sexo do bebé continua por descobrir. A futura mãe revelou que os primeiros tempos foram intensos: “Uma semana antes de descobrir eu disse: ou estou grávida ou vou morrer”, brincou, referindo-se aos enjoos constantes.

Moisés contou que estavam juntos quando souberam da gravidez. “Para mim foi ótimo, para a Sara foi um choque muito grande, ficou congelada”, partilhou. Apesar de assumirem que queriam ser pais, o plano seria para o próximo ano. “Nós queríamos, mas não agora”, admitiu Sara.

O casal conheceu-se no reality show da TVI, no início de 2023. Em agosto desse ano, Moisés pediu Sara em namoro num passeio de balão de ar quente e, desde então, nunca mais se largaram. Apesar das dúvidas de muitos quanto ao futuro da relação, os dois continuam unidos e apaixonados.

Isaac, filho de Moisés de uma anterior relação, está entusiasmado por se tornar irmão mais velho. Já quanto ao sexo do bebé, o casal está convicto de que será uma menina.

Entre viagens, projetos em conjunto e o livro “Amor sem Rótulos”, o casal prepara agora a chegada do primeiro filho em comum. O casamento também está nos planos, mas para já a prioridade é a nova fase que se aproxima.