O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:59

Do reality show “O Triângulo” para a vida real, Moisés Figueira e Sara Sistelo continuam a provar que o amor pode mesmo vencer. Dois anos depois do início da relação, o ex-concorrente surpreendeu a namorada em direto, no “Dois às 10”, com um gesto romântico e inesquecível.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Moisés Figueira e Sara Sistelo, que conquistaram os portugueses ao apaixonarem-se no reality show “O Triângulo”, continuam a viver uma bonita história de amor — agora, longe das câmaras, mas sempre com o apoio do público.

Esta quarta-feira, o casal regressou ao programa “Dois às 10”, da TVI, para celebrar dois anos de namoro. Mas o momento tornou-se ainda mais especial quando Moisés surpreendeu Sara com um gesto inesperado: ajoelhou-se em pleno direto e renovou os votos da relação, oferecendo uma nova aliança de namoro à companheira.

Sara não fazia ideia do que estava para acontecer — tudo foi preparado em segredo por Moisés, com a ajuda da produção. Visivelmente emocionada, aceitou a aliança e declarou: «Amo-te!».

Recorde-se que Moisés e Sara começaram a namorar oficialmente após saírem do programa, tendo oficializado a relação no “TVI Extra”, a 8 de agosto de 2023, depois de um pedido especial feito num passeio de balão. Desde então, têm construído uma vida a dois: Sara mudou-se para o Porto para estar perto de Moisés, que vive na cidade por estar mais próximo do filho, Isaac.

Hoje, a relação é sólida e cheia de cumplicidade. Sara tem uma excelente ligação com o filho do companheiro e o casal partilha planos para o futuro. Se no início brincavam com a ideia de ter cinco filhos, agora dizem que gostariam de ter pelo menos dois: “uma menina e um menino”.

Com esta renovação de alianças, Moisés e Sara provam, uma vez mais, que o amor que começou num reality show está para durar. E os fãs? Continuam a torcer por este casal que nunca deixou de acreditar no poder do amor.

Temas: Reality Show Triangulo Dois às 10 Sara Sistelo Moises Figueira

A Não Perder

Acabe com as chamadas de spam no telemóvel desta forma

Há 14 min

Esta é a praia portuguesa com a água mais quente do país

Há 44 min

Cristina Ferreira destaca «coisa rara» que João Monteiro fez durante as férias

Há 53 min

A caminho de casa da namorada, jovem de 22 anos cai da bicicleta e fica numa cadeira de rodas

Há 2h e 57min

Filho de Kina abre o coração: «Sou gay. A minha mãe defendeu-me contra o meu pai homofóbico»

Hoje às 10:26

Aprenda a limpar as manchas do vidro do forno em dois minutos

Ontem às 17:00

Aprenda o segredo para a água não transbordar da panela

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Ontem às 10:46

Cláudio Ramos confronta Rafael Bailão: «Tu és homossexual?»

Ontem às 10:28

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

Ontem às 12:06

Ex-concorrente de reality show aparece irreconhecível com menos 22 quilos

Hoje às 11:02

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira destaca «coisa rara» que João Monteiro fez durante as férias

Há 53 min

Filho de Kina abre o coração: «Sou gay. A minha mãe defendeu-me contra o meu pai homofóbico»

Hoje às 10:26

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

Ontem às 09:11

Novas pistas do desaparecimento de jovem de 22 anos: «Foram encontrados bilhetes que levam a crer...»

6 ago, 09:32

Fotos

Acabe com as chamadas de spam no telemóvel desta forma

Há 14 min

Esta é a praia portuguesa com a água mais quente do país

Há 44 min

Cristina Ferreira destaca «coisa rara» que João Monteiro fez durante as férias

Há 53 min

A caminho de casa da namorada, jovem de 22 anos cai da bicicleta e fica numa cadeira de rodas

Há 2h e 57min