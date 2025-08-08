O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo

Do reality show “O Triângulo” para a vida real, Moisés Figueira e Sara Sistelo continuam a provar que o amor pode mesmo vencer. Dois anos depois do início da relação, o ex-concorrente surpreendeu a namorada em direto, no “Dois às 10”, com um gesto romântico e inesquecível.

Moisés Figueira e Sara Sistelo, que conquistaram os portugueses ao apaixonarem-se no reality show “O Triângulo”, continuam a viver uma bonita história de amor — agora, longe das câmaras, mas sempre com o apoio do público.

Esta quarta-feira, o casal regressou ao programa “Dois às 10”, da TVI, para celebrar dois anos de namoro. Mas o momento tornou-se ainda mais especial quando Moisés surpreendeu Sara com um gesto inesperado: ajoelhou-se em pleno direto e renovou os votos da relação, oferecendo uma nova aliança de namoro à companheira.

Sara não fazia ideia do que estava para acontecer — tudo foi preparado em segredo por Moisés, com a ajuda da produção. Visivelmente emocionada, aceitou a aliança e declarou: «Amo-te!».

Recorde-se que Moisés e Sara começaram a namorar oficialmente após saírem do programa, tendo oficializado a relação no “TVI Extra”, a 8 de agosto de 2023, depois de um pedido especial feito num passeio de balão. Desde então, têm construído uma vida a dois: Sara mudou-se para o Porto para estar perto de Moisés, que vive na cidade por estar mais próximo do filho, Isaac.

Hoje, a relação é sólida e cheia de cumplicidade. Sara tem uma excelente ligação com o filho do companheiro e o casal partilha planos para o futuro. Se no início brincavam com a ideia de ter cinco filhos, agora dizem que gostariam de ter pelo menos dois: “uma menina e um menino”.

Com esta renovação de alianças, Moisés e Sara provam, uma vez mais, que o amor que começou num reality show está para durar. E os fãs? Continuam a torcer por este casal que nunca deixou de acreditar no poder do amor.