Ainda internada, Rebeca atualiza estado de saúde: «Uma verdadeira guerreira»

A cantora Rebeca recebeu um diagnóstico inesperado, pouco antes de começar um verão intenso com vários espetáculos.

A cantora Rebeca viu-se forçada a cancelar os próximos espetáculos, na sequência de complicações de saúde relacionadas com uma condição clínica chamada adenomiose. A informação foi partilhada pela própria artista nas suas contas de Instagram e Facebook, onde explicou que a situação exigiu mesmo uma intervenção cirúrgica.

Apesar da operação já ter ocorrido, Rebeca revelou, no final da semana passada, que permanece internada. Numa nova publicação, aproveitou para agradecer à equipa médica que a acompanha. "Ainda internada, mas muito bem acompanhada com uma equipa maravilhosa. [...] Obrigada por me fazerem feliz mesmo nos momentos mais complicados", escreveu a artista na legenda de uma fotografia em que surge com uma profissional de saúde.

A mensagem terminou com uma nota de otimismo: “Tudo vai ficar bem”, garantiu aos seguidores, que rapidamente mostraram apoio: "Uma verdadeira guerreira" ou "Rápidas melhoras"

A adenomiose é uma condição ginecológica que pode provocar dores intensas e outros sintomas debilitantes, sendo por vezes necessária intervenção médica especializada.