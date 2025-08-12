Atrás do nome artístico, famosa portuguesa esconde nome verdadeiro que poucos conhecem

Todos a conhecem por um nome que se tornou sinónimo de sucesso na música popular portuguesa, mas a verdade é que, no registo civil, chama-se Cláudia Henriques.

Rebeca é um dos nomes mais reconhecidos da música popular portuguesa, com uma carreira sólida e presença constante nos palcos nacionais. No entanto, poucos sabem que o nome artístico que a tornou famosa não é o que consta no seu cartão de cidadão.

Intérprete de sucessos como Meu Nome É Rebeca, lançado em 2013 e ainda hoje um dos temas mais acarinhados pelo público, a artista chama-se, na verdade, Cláudia Henriques.

Nas redes sociais, onde soma mais de 55 mil seguidores, Rebeca assume a sua identidade real. Na sua página oficial de Instagram, o nome Cláudia Henriques surge como assinatura, aproximando a cantora dos fãs que a acompanham há décadas.

Ao longo dos anos, Rebeca consolidou o seu lugar na música popular com canções marcantes, presença vibrante em espetáculos ao vivo e uma ligação próxima com o público, que a continua a aplaudir de norte a sul do país.