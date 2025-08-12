Rebeca cantou com hemorragia grave e foi internada de urgência: «Eu achava que era cancro»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:02

Após ser internada de urgência devido a uma hemorragia grave causada por adenomiose, Rebeca revelou ter cantado sentada durante um espetáculo e confessou que temeu enfrentar um novo cancro.

Rebeca, nome artístico de Cláudia Sofia, viveu recentemente um momento difícil que a obrigou a parar a carreira durante várias semanas. A cantora de 44 anos foi internada de urgência e submetida a uma histerectomia, após um diagnóstico de adenomiose — uma condição que afeta o útero e que lhe provocava hemorragias abundantes e anemia severa.

“Cantei sentada com uma hemorragia e tive de ser internada”, revelou, acrescentando que o medo inicial foi o pior momento: “Eu achava que era cancro. Como tive um cancro hormonal na mama esquerda, achei que ia ter cancro outra vez. Mas não era, era tudo benigno.”

A artista contou que esteve internada durante uma semana e que o processo de recuperação durou cerca de um mês e meio. 

Já recuperada, Rebeca regressou à música com uma nova canção e garante que retomou os espetáculos em força. 

Temas: Rebeca Cantora Adenomiose Dois às 10 Cristina Ferreira

