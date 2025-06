Depois de vencer um cancro, Rebeca revela novo diagnóstico médico: «É com tristeza que vos comunico»

A cantora Rebeca está afastada dos palcos devido a problemas de saúde.

A cantora Rebeca, de 44 anos, anunciou esta semana que vai suspender todos os espetáculos agendados para o mês de junho. A revelação foi feita pela própria cantora nas redes sociais, através de um comunicado que apanhou os fãs de surpresa.

“É com tristeza que vos comunico que, por impreterível indicação médica, não poderei estar presente nos concertos agendados para este mês. Tenho enfrentado uma condição clínica chamada adenomiose”, escreveu a artista, conhecida por temas como Meu Nome é Rebeca ou Fado da Rebeca.

A adenomiose é uma doença ginecológica que provoca o aumento do tamanho do útero, podendo causar dores intensas, menstruações muito abundantes e desconforto constante. De acordo com a CUF, trata-se da presença de tecido endometrial — normalmente presente apenas no interior do útero — infiltrado nas paredes uterinas. Esta condição pode ainda estar associada a infertilidade e desconforto nas relações sexuais.

O tema foi comentado esta quinta-feira no programa Dois às 10, da TVI, onde os comentadores manifestaram apoio à cantora e elogiaram a sua coragem ao partilhar publicamente o problema de saúde.