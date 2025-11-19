Maçãs a estragarem-se na fruteira? Transforme-as nesta sobremesa deliciosa sem açúcar

  • Dois às 10
  • Há 1h e 55min

A textura é cremosa, semelhante a um flan ou pudim de maçã, e o sabor é naturalmente doce graças à fruta

Se tem maçãs esquecidas na fruteira e já não sabe o que fazer com elas, esta receita é ideal para si. A sugestão vem de Espanha, através do canal de YouTube Postres Saludables, conhecido pelas suas propostas doces, equilibradas e sem açúcar. A criadora do canal privilegia ingredientes naturais e esta sobremesa de maçã segue exatamente essa linha.

Doce sem açúcar, mas cheio de sabor

A textura é cremosa, semelhante a um flan ou pudim de maçã, e o sabor é naturalmente doce graças à fruta. Além disso, é uma sobremesa surpreendentemente saciante, perfeita para quem procura um mimo sem culpas, como refere a autora do vídeo. Esta receita é também rica em proteína, contribuindo para prolongar a sensação de saciedade — uma excelente opção para um lanche ou sobremesa nutritiva.

Ingredientes (para 6 porções)

  • 4 maçãs grandes (com ou sem casca, conforme preferir)

  • 1/2 chávena (60 g) de iogurte grego ou natural sem açúcar

  • 2 ovos

  • 1 colher de sopa de fécula de milho (ou de batata ou mandioca)

  • 1/2 chávena (70 ml) de leite ou bebida vegetal

  • 1 colher de chá de extrato de stevia (ou 4 colheres de sopa de adoçante granulado)

  • Sumo de limão (opcional)

Modo de preparação

  1. Pré-aqueça o forno a 180 °C.

  2. Lave, descasque e corte as maçãs em pedaços. Se quiser, adicione um pouco de sumo de limão para evitar a oxidação.

  3. Coloque todos os ingredientes num liquidificador e bata até obter uma mistura homogénea.

  4. Transfira a mistura para uma forma retangular pequena (com cerca de 0,5 litros de capacidade) ou para uma forma redonda de 20 a 23 cm.

  5. Leve ao forno durante aproximadamente 30 minutos, ou até que a superfície fique ligeiramente dourada.

  6. Deixe arrefecer e coloque no frigorífico durante 4 a 8 horas. No dia seguinte, fica ainda melhor.

Conservação e dica extra

Esta sobremesa mantém-se bem no frigorífico até uma semana, e o sabor intensifica-se com o passar dos dias. Assim, além de ser prática para preparar com antecedência, torna-se ainda mais deliciosa com o tempo.

 

Temas: Receita de sobremesa Aproveitar maçãs

