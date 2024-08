Guacamole e Pico de Gallo: aprenda a fazer estas «salsas» mexicanas para o seu jantar temático!

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

A Chef Teresa Cameira faz «salsas» mexicanas!

No segmento da cozinha de hoje do «Dois às 10», recebemos a Chef Teresa Cameira, que prepara duas «salsas» mexicanas: o guacamole e o pico de gallo. Ambos são ingrediente típicos da culinária mexicana. Siga aqui todos os passos das receitas.

Receita: Guacamole e Pico de Gallo

Ingredientes para o guacamole:

2 abacates maduros

1 tomate em cubos pequenos

1/2 cebola picada finamente

2 c.sopa coentros picados

1 lima

q.b. sal

Modo de preparação: Com uma colher, retira a polpa dos abacates para um prato fundo e esmaga com um garfo. Acrescenta o tomate, a cebola, metade do sumo de lima, um pouco de sal e mistura bem. Envolve os coentros e o restante sumo de lima. Prova para verificar o ponto de sal.

Ingredientes para o pico de gallo:

2 tomate chucha ou de cacho

1/2 cebola

2 limas

q.b. sal

q.b. coentros

Modo de preparação: Pica finamente a cebola. Transfere para uma tigela e tempera com sal; junta o sumo de 1 lima, mistura e reserva. Corta o tomate a meio, descarta as sementes e pica em cubos pequenos. Junta à cebola, bem como os coentro picados. Mistura bem, prova, retifica de sal e se necessário, acrescenta o sumo de mais uma lima. Se estiver mais ácido, podes acrescentar um fio de azeite. Veja abaixo o vídeo.

