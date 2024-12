Azevias de Natal em 5 minutos na air fryer: a opção perfeita para quem está de dieta

Prepare azevias de Natal em apenas 5 minutos na air fryer e saboreie esta delícia tradicional de forma saudável, perfeita para quem está de dieta!

Aqui está uma receita de azevias saudáveis para o Natal, perfeitas para quem está de dieta, que podem ser feitas na air fryer em 5 minutos, sem óleo, sem açúcar e sem farinhas refinadas:

Ingredientes:

1 massa folhada integral (procura por uma versão sem adição de açúcar e gordura hidrogenada)

2 colheres de sopa de pasta de amêndoa (ou outra pasta de frutos secos sem açúcar adicionado)

1 maçã média (para dar doçura natural)

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha (opcional, para dar sabor)

1 gema de ovo (para pincelar)

Nozes picadas (opcional, para dar crocância)

Preparação:

Preparar o recheio:

Comece por cortar a maçã em cubos pequenos e colocá-la numa panela com uma colher de chá de canela. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 minutos, até a maçã amolecer e liberar seu suco. Se necessário, adicione um pouco de água. Após a maçã estar cozida, amasse-a com um garfo até obter um puré. Misture a pasta de amêndoa e a essência de baunilha ao puré, criando um recheio cremoso. Deixe esfriar um pouco.

Montar as azevias:

Estenda a massa folhada integral sobre uma superfície plana. Corte a massa em quadrados de aproximadamente 7 cm de lado. Coloque uma colher de chá do recheio de maçã no centro de cada quadrado. Feche a massa formando um triângulo e pressione as bordas com um garfo para selar bem.

Pincelar e cozinhar:

Pincele as azevias com a gema de ovo para dar um acabamento dourado. Coloque as azevias na cesta da air fryer, sem sobrepor as peças, para que cozinhem de maneira uniforme. Cozinhe a 180°C por 5 minutos, ou até que fiquem douradas e crocantes.

Servir:

Deixe as azevias descansarem por alguns minutos antes de servir. Podem ser servidas como estão ou, se preferir, polvilhadas com um pouco de canela em pó para um toque extra de sabor.

Dicas:

Se quiser, pode adicionar nozes picadas ao recheio de maçã para dar um toque crocante. A pasta de amêndoa pode ser substituída por manteiga de amendoim ou qualquer outra pasta de frutos secos sem açúcar. Se a massa folhada integral for difícil de encontrar, pode usar outra massa folhada leve, mas certifique-se de que não tenha adição de açúcares ou gorduras extras.

