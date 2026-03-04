Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

Quem nunca cozinhou arroz de marisco pode começar aqui. Este arroz de camarão cozinha-se em pouco mais de 30 minutos e fica delicioso.
Arroz de camarão
Ingredientes:
-
Azeite
-
1 c. sopa de manteiga
-
250 g de camarão descascado
-
Sal
-
1 cebola picada
-
3 dentes de alho picados
-
200 g de arroz para risotto
-
800 ml de caldo de marisco
-
Coentros picados
Preparação:
-
Num tacho, aqueça um fio de azeite juntamente com a manteiga e deixe esta cozinhar.
-
Acrescente o camarão e tempere com sal. Cozinhe em lume brando até estar pronto, retire do tacho e reserve.
-
Junte a cebola e o alho e deixe refogar até ficarem macios. Adicione o arroz e deixe fritar ligeiramente.
-
Adicione o caldo de marisco e deixe o arroz cozinhar até atingir a consistência desejada.
-
No final, volte a incorporar o camarão e os coentros picados, envolva bem e sirva de imediato.
