Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00
Arroz de camarão
Arroz de camarão

Quem nunca cozinhou arroz de marisco pode começar aqui. Este arroz de camarão cozinha-se em pouco mais de 30 minutos e fica delicioso.

Arroz de camarão

Ingredientes:

  • Azeite

  • 1 c. sopa de manteiga

  • 250 g de camarão descascado

  • Sal

  • 1 cebola picada

  • 3 dentes de alho picados

  • 200 g de arroz para risotto 

  • 800 ml de caldo de marisco

  • Coentros picados

Preparação:

  1. Num tacho, aqueça um fio de azeite juntamente com a manteiga e deixe esta cozinhar.

  2. Acrescente o camarão e tempere com sal. Cozinhe em lume brando até estar pronto, retire do tacho e reserve.

  3. Junte a cebola e o alho e deixe refogar até ficarem macios. Adicione o arroz e deixe fritar ligeiramente.

  4. Adicione o caldo de marisco e deixe o arroz cozinhar até atingir a consistência desejada.

  5. No final, volte a incorporar o camarão e os coentros picados, envolva bem e sirva de imediato.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Receitas fáceis Arroz de marisco Arroz de camarão

