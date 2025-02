Cansado das mesmas opções para a marmita? Experimente esta receita e surpreenda-se

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Quer uma marmita saudável e diferente? Experimente esta receita de Ovos no Forno com Espinafres.

Se procura uma receita simples, leve e saborosa, a sugestão do influenciador digital Fábio Belo é perfeita para si: Ovos no Forno com Espinafres. Esta receita não só é deliciosa, mas também saudável, sendo ideal para quem procura uma refeição nutritiva e fácil de preparar.

Ingredientes:

200g de espinafres;

85g de feijão frade;

2 ovos;

Sal a gosto;

1 dente de alho picado;

1 colher de sopa de azeite.

Preparação:

Numa taça, junte os ingredientes, com exceção dos ovos, e envolva bem. Transfira o preparado para uma frigideira, distribuindo os ingredientes de forma uniforme. Com cuidado, abra os ovos sobre o preparado de espinafres e feijão frade. Leve a frigideira ao forno, previamente aquecido a 180ºC, durante cerca de 20 minutos, ou até que os ovos estejam cozinhados.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, não deixe de visitar o seu blog e de segui-lo no Facebook e no Instagram.