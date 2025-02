Massa económica e que se prepara em poucos minutos para estudantes universitários

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Se é estudante universitário e precisas de uma refeição rápida, económica e saborosa, esta receita de massa vai ser a sua salvação nos dias mais corridos! Prepara-se em poucos minutos e vai satisfazer o seu apetite sem gastar muito.

Esta receita de Massa com Atum, criada pelo influenciador Fábio Belo, é a solução perfeita para quem procura praticidade e sabor. Com ingredientes acessíveis e um tempo de preparação super curto, esta refeição vai conquistar qualquer estudante ou pessoa com a agenda cheia. Em minutos, terá um prato delicioso e nutritivo, ideal para os dias mais corridos, sem precisar passar horas na cozinha.

Ingredientes:

4 tomates maduros;

125g de queijo creme;

2 latas de atum;

300g de massa cozida;

Azeite a gosto;

Sal a gosto;

Alho em pó a gosto.

Preparação:

Comece por cortar os tomates em cubos e coloque-os num tabuleiro de forno. Adicione o queijo creme e regue tudo com azeite. Tempere com sal e alho em pó a gosto, de forma a intensificar os sabores. Leve ao forno, preaquecido a 180ºC, e deixe assar durante 25 minutos. Após os 25 minutos, retire o tabuleiro do forno e junte as latas de atum escorridas e a massa já cozida. Mexa bem para que todos os ingredientes se envolvam.

