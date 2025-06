Sem ideias e sem tempo? Temos 30 receitas práticas para os jantares de segunda à sexta-feira

Para dar uma ajuda nesses momentos em que faltam ideias, reunimos 30 receitas criadas por Fábio Belo que prometem tornar as suas noites mais simples e saborosas

Chega ao final do dia sem saber o que há de cozinhar? A rotina, o cansaço e a falta de inspiração tornam o momento do jantar num verdadeiro desafio para muitas famílias. E entre o “não me apetece fazer nada” e o “tem de ser rápido e fácil”, a criatividade muitas vezes desaparece.

Para dar uma ajuda nesses momentos em que faltam ideias, reunimos 30 receitas criadas por Fábio Belo que prometem tornar as suas noites mais simples e saborosas. São sugestões acessíveis, rápidas de preparar e, acima de tudo, deliciosas — ideais para quem quer poupar tempo sem abdicar de uma refeição caseira cheia de sabor.

Desde pratos leves e saudáveis a opções reconfortantes e irresistíveis, vai encontrar nesta galeria ideias para todos os gostos e ocasiões. Basta espreitar, escolher a sua preferida e pôr mãos à obra. O jantar nunca foi tão fácil!