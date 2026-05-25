Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

  • Fábio Belo
  • Há 3h e 49min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Se os jantares da semana se tornaram uma dor de cabeça, estas cinco receitas rápidas podem ajudar. Simples de preparar e cheias de sabor, são ideais para quem quer comer bem sem perder muito tempo na cozinha.

Organizar os jantares da semana nem sempre é tarefa fácil. A falta de tempo, a preocupação em agradar a diferentes gostos e o objetivo de manter uma alimentação equilibrada fazem com que muitas famílias acabem por repetir frequentemente as mesmas refeições.

Para simplificar essa missão, reunimos cinco receitas rápidas e nutritivas de Fábio Belo, ideais para integrar no menu semanal. As sugestões prometem trazer mais variedade e sabor às refeições, sem deixar a saúde de lado.

Percorra a galeria e descubra as cinco propostas.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Receitas rápidas
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Foi convidado para um jantar? Descubra o que levar

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

Sem inspiração para o jantar? Prepare este arroz de cogumelos

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

Receitas

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

Hoje às 15:00

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

22 mai, 16:00

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

20 mai, 15:30

Quer um Bacalhau à Brás no ponto? Faça isto para evitar que fique seco

14 mai, 17:00

Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

13 mai, 13:00

Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

13 mai, 10:00

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sai do estúdio do "Dois às 10" a meio do programa: "Estou mal"

Hoje às 10:39

Cristina Ferreira interrompe entrevista devido a discussão de Pedro Jorge. E é contra quem menos se espera

Hoje às 11:53

Cristina Ferreira reage a confusão na gala do “Desafio Final”: “É aí que tudo se surpreende”

Hoje às 10:12

Cristina Ferreira reage a confronto de Hugo: “Não conseguiu dizer nada à Sara”

Hoje às 10:26

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Fora do Estúdio

Ao lado do instrutor Joaquim, Soraia Sousa vive dia especial: «Ganhei uma família»

Hoje às 14:59

Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Hoje às 10:21

Cristina Ferreira obrigada a interromper gala do Desafio Final devido a conflito na plateia

Hoje às 09:24

Rui Freitas vive momento especial com a enfermeira Catarina: «Para a vida inteira»

22 mai, 15:52

Fotos

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

Há 3h e 49min

Após indisposição, Cristina Ferreira regressa a estúdio e explica o que aconteceu

Hoje às 16:10

Estas piscinas a minutos de Lisboa reabrem em breve após terem sido um sucesso no ano passado

Hoje às 16:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

Hoje às 15:00