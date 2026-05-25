Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

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Organizar os jantares da semana nem sempre é tarefa fácil. A falta de tempo, a preocupação em agradar a diferentes gostos e o objetivo de manter uma alimentação equilibrada fazem com que muitas famílias acabem por repetir frequentemente as mesmas refeições.

Para simplificar essa missão, reunimos cinco receitas rápidas e nutritivas de Fábio Belo, ideais para integrar no menu semanal. As sugestões prometem trazer mais variedade e sabor às refeições, sem deixar a saúde de lado.

Percorra a galeria e descubra as cinco propostas.

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