Transforme as sobras de bacalhau do Natal em pataniscas irresistíveis na air fryer em apenas 10 minutos

Dê uma nova vida às sobras de bacalhau do Natal! Em apenas 10 minutos, faça estas pataniscas crocantes e cheias de sabor na air fryer!

Receita de Pataniscas de Bacalhau na air fryer: aproveite as sobras do Natal

O Natal é uma época cheia de celebrações e, claro, de deliciosas refeições, muitas delas com bacalhau. No entanto, depois de tantas festas, o que fazer com as sobras? Uma excelente opção é preparar pataniscas de bacalhau, uma receita simples e deliciosa que pode ser feita de forma rápida na air fryer, economizando tempo e energia, além de aproveitar os restos do prato natalício.

Ingredientes:

300 g de restos de bacalhau desfiado (pode ser o bacalhau do jantar de Natal)

1 cebola pequena finamente picada

2 ovos

3 colheres de sopa de farinha de trigo (ajustar conforme a textura da massa)

1 colher de sopa de salsa fresca picada

1/2 colher de chá de sal (verifique o sal, pois o bacalhau já pode ser salgado)

Pimenta a gosto

1 dente de alho picado

3 colheres de sopa de água

Óleo em spray para untar a air fryer

Modo de Preparação:

Preparar o Bacalhau: Se ainda não tiver feito, retire a pele e as espinhas do bacalhau que sobrou. Desfie-o bem em pedaços pequenos, para que a textura fique boa nas pataniscas. Misturar os Ingredientes: Numa tigela grande, adicione o bacalhau desfiado, a cebola picada, o alho e a salsa. Misture bem para que todos os ingredientes fiquem distribuídos uniformemente. Adicionar os Ovos e a Farinha: Junte os ovos à mistura e mexa até que fique homogêneo. Adicione a farinha aos poucos, mexendo até obter uma massa mais espessa. Se a massa estiver muito líquida, adicione um pouco mais de farinha. Se estiver muito espessa, acrescente um pouco de água para dar o ponto. Temperar: Tempere com sal e pimenta a gosto. Lembre-se de que o bacalhau já tem sal, então prove antes de adicionar mais. Formar as Pataniscas: Com a ajuda de duas colheres, forme pequenas porções de massa e dê-lhes a forma de pataniscas. Elas não precisam ser perfeitas, o que importa é que fiquem com um tamanho adequado para caber na Air Fryer. Preaquecer a Air Fryer: Ligue a air fryer e preaqueça esta a 180°C durante 3 minutos. Cozinhar na air fryer: Coloque as pataniscas na cesta da air fryer, de preferência em uma camada única, sem sobrepor as peças. Pulverize com um pouco de óleo em spray para que fiquem douradas e crocantes. Cozinhe a 180°C por cerca de 10 a 12 minutos, virando-as na metade do tempo, até que estejam bem douradas e crocantes por fora, mas macias por dentro. Servir: Retire as pataniscas da air fryer e coloque-as num prato forrado com papel toalha para absorver o excesso de óleo. Sirva quente, acompanhado de arroz, salada ou simplesmente com um molho de sua preferência (como maionese ou molho tártaro).

Dicas para aproveitar bem as sobras de bacalhau:

Bacalhau desfiado : Ao desfiar o bacalhau, use também pedaços da pele, se desejar, para adicionar mais sabor e textura às pataniscas.

: Ao desfiar o bacalhau, use também pedaços da pele, se desejar, para adicionar mais sabor e textura às pataniscas. Variedade de farinha : Se preferir uma versão sem glúten, pode substituir a farinha de trigo por farinha de arroz ou farinha de grão-de-bico.

: Se preferir uma versão sem glúten, pode substituir a farinha de trigo por farinha de arroz ou farinha de grão-de-bico. Temperos : A receita permite variações no tempero. Pode adicionar pimentão doce, tomilho ou outros temperos que goste, ajustando conforme o seu gosto pessoal.

: A receita permite variações no tempero. Pode adicionar pimentão doce, tomilho ou outros temperos que goste, ajustando conforme o seu gosto pessoal. Outras sobras: Além do bacalhau, pode adicionar legumes cozidos ou outros ingredientes que sobram do Natal, como batatas ou cenouras cozidas, para enriquecer ainda mais a receita.

Benefícios da air fryer:

Rapidez : A air fryer cozinha as pataniscas de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de fritura em óleo.

: A air fryer cozinha as pataniscas de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de fritura em óleo. Menos gordura : Como utiliza pouco ou nenhum óleo, as pataniscas ficam crocantes e saborosas, mas muito mais leves do que as fritas tradicionalmente.

: Como utiliza pouco ou nenhum óleo, as pataniscas ficam crocantes e saborosas, mas muito mais leves do que as fritas tradicionalmente. Economia de energia: A air fryer consome menos energia do que o forno convencional, sendo ideal para receitas rápidas e práticas.

As pataniscas de bacalhau na air fryer são uma forma deliciosa e prática de aproveitar as sobras do Natal, criando uma refeição saborosa, que pode ser servida em qualquer altura, seja para um almoço, jantar ou petisco. Aproveite a festa e as sobras de forma criativa e saborosa!

