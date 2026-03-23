Faz-se em 5 minutos e é fit: experimente esta receita de bolo de chocolate na caneca

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00
Bolo de chocolate na caneca
Pronto em apenas 5 minutos e sem culpa: este bolo de chocolate na caneca é a prova de que comer algo doce e fit pode ser rápido, fácil e irresistível.

Vimos esta receita no site Made By Choices, da autoria de Vânia Ribeiro, e tivemos mesmo de a experimentar. Uma opção simples e rápida para quem quer satisfazer o desejo por doces sem comprometer a dieta.

Ingredientes:

  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó
  • 1 colher de sopa de açúcar de coco ou outro adoçante
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 3 colheres de sopa de bebida vegetal (amêndoa, coco, aveia, etc.)
  • 1/4 de colher de sobremesa de fermento para bolos
  • 1 quadrado de chocolate (uso 70% cacau)

Modo de preparação:

  1. Numa chávena (caneca ou xícara), junte a farinha de aveia, o cacau em pó, o açúcar de coco, o óleo de coco, a bebida vegetal e o fermento.
  2. De seguida, misture muito bem com um garfo ou colher, até obter uma massa homogénea e sem grumos.
  3. Depois, coloque o quadrado de chocolate no centro da massa.
  4. Por fim, leve a chávena ao micro-ondas, na potência máxima, durante 2 minutos.
Temas: Receitas saudáveis Receitas rápidas Bolo de chocolate Bolo na caneca
