Faz-se em 5 minutos e é fit: experimente esta receita de bolo de chocolate na caneca

Pronto em apenas 5 minutos e sem culpa: este bolo de chocolate na caneca é a prova de que comer algo doce e fit pode ser rápido, fácil e irresistível.
Vimos esta receita no site Made By Choices, da autoria de Vânia Ribeiro, e tivemos mesmo de a experimentar. Uma opção simples e rápida para quem quer satisfazer o desejo por doces sem comprometer a dieta.
Bolo de chocolate na caneca
Ingredientes:
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 colher de sopa de açúcar de coco ou outro adoçante
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 3 colheres de sopa de bebida vegetal (amêndoa, coco, aveia, etc.)
- 1/4 de colher de sobremesa de fermento para bolos
- 1 quadrado de chocolate (uso 70% cacau)
Modo de preparação:
- Numa chávena (caneca ou xícara), junte a farinha de aveia, o cacau em pó, o açúcar de coco, o óleo de coco, a bebida vegetal e o fermento.
- De seguida, misture muito bem com um garfo ou colher, até obter uma massa homogénea e sem grumos.
- Depois, coloque o quadrado de chocolate no centro da massa.
- Por fim, leve a chávena ao micro-ondas, na potência máxima, durante 2 minutos.