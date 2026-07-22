Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

Dois às 10

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O Chef Hernani Ermida voltou ao Dois às 10 para preparar uma receita deliciosa.

Uma receita fresca, leve e cheia de sabor, perfeita para servir como entrada, almoço leve ou refeição de verão.

Ingredientes

300 g de arroz cozido

1 abacate cortado em cubos pequenos

1/2 manga cortada em cubos pequenos

200 g de atum ao natural

2 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa de sumo de limão

Cebolinho picado

Sementes de sésamo preto

Sal e pimenta acabada de moer

Óleo para untar as formas

Modo de preparação

- Ligue o forno a 180 ºC e unte pequenas formas com óleo.

- Molde bolinhas de arroz e coloque-as dentro das formas, calcando bem para criar uma cavidade no centro.

- Leve ao forno a 175 ºC durante 12 a 15 minutos, apenas até o arroz ficar firme, sem deixar crocante.

- Retire e deixe arrefecer durante 5 a 10 minutos antes de desenformar.

- Numa tigela, misture o atum previamente escorrido com a maionese e o sumo de limão.

- Junte o abacate, a manga e o cebolinho picado. Tempere com sal e uma pitada de pimenta acabada de moer.

- Encha as tacinhas de arroz com esta mistura, decore a gosto e polvilhe com sementes de sésamo preto.

Sugestão de decoração