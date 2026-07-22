Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

O Chef Hernani Ermida voltou ao Dois às 10 para preparar uma receita deliciosa.
Uma receita fresca, leve e cheia de sabor, perfeita para servir como entrada, almoço leve ou refeição de verão.
Ingredientes
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300 g de arroz cozido
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1 abacate cortado em cubos pequenos
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1/2 manga cortada em cubos pequenos
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200 g de atum ao natural
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2 colheres de sopa de maionese
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1 colher de sopa de sumo de limão
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Cebolinho picado
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Sementes de sésamo preto
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Sal e pimenta acabada de moer
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Óleo para untar as formas
Modo de preparação
- Ligue o forno a 180 ºC e unte pequenas formas com óleo.
- Molde bolinhas de arroz e coloque-as dentro das formas, calcando bem para criar uma cavidade no centro.
- Leve ao forno a 175 ºC durante 12 a 15 minutos, apenas até o arroz ficar firme, sem deixar crocante.
- Retire e deixe arrefecer durante 5 a 10 minutos antes de desenformar.
- Numa tigela, misture o atum previamente escorrido com a maionese e o sumo de limão.
- Junte o abacate, a manga e o cebolinho picado. Tempere com sal e uma pitada de pimenta acabada de moer.
- Encha as tacinhas de arroz com esta mistura, decore a gosto e polvilhe com sementes de sésamo preto.
Sugestão de decoração
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Molho cocktail
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Rodelas de pepino
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Tomate-cereja
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Cebolinho picado