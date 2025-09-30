O segredo de Catarina Miranda para um Bacalhau à Brás cremoso e crocante

O bacalhau à Brás é um dos pratos mais apreciados da gastronomia portuguesa e Catarina Miranda revelou o segredo para o tornar ainda mais cremoso.

Clássico da cozinha portuguesa, o bacalhau à Brás é um prato simples e rápido de preparar. Catarina Miranda, ex-concorrente do “Big Brother”, partilhou o truque que faz toda a diferença na receita: acrescentar os ovos apenas no final, um conselho que lhe foi ensinado pelo chef Henrique Sá Pessoa.

Ingredientes (para 4 pessoas):

  • 400 g de bacalhau demolhado e desfiado

  • 500 g de batata palha

  • 1 cebola grande

  • 2 dentes de alho

  • 6 ovos

  • Azeite q.b.

  • Salsa picada q.b.

  • Azeitonas pretas q.b.

  • Sal e pimenta q.b.

Preparação:

  1. Num tacho, refogue a cebola cortada em meias-luas finas e os alhos picados em azeite, até ficarem dourados.

  2. Junte o bacalhau desfiado e deixe cozinhar alguns minutos, mexendo bem.

  3. Acrescente a batata palha e envolva cuidadosamente.

  4. Bata os ovos numa taça, temperando com sal e pimenta.

  5. Segredo de Catarina Miranda: desligue o lume (ou diminua o máximo) e só depois adicione os ovos batidos, mexendo rapidamente. Assim, os ovos não ficam demasiado cozinhados nem mexidos, resultando num bacalhau à Brás mais cremoso.

  6. Acrescente batata palha no fim, para ter parte crocante.

  7. Polvilhe com salsa picada e finalize com azeitonas pretas.

O resultado é um bacalhau à Brás cremoso, leve e cheio de sabor, onde os ovos ganham protagonismo sem se transformarem em ovos mexidos — exatamente como ensina o chef Henrique Sá Pessoa e como segue Catarina Miranda na sua cozinha.

