O segredo de Catarina Miranda para um Bacalhau à Brás cremoso e crocante

O bacalhau à Brás é um dos pratos mais apreciados da gastronomia portuguesa e Catarina Miranda revelou o segredo para o tornar ainda mais cremoso.
Clássico da cozinha portuguesa, o bacalhau à Brás é um prato simples e rápido de preparar. Catarina Miranda, ex-concorrente do “Big Brother”, partilhou o truque que faz toda a diferença na receita: acrescentar os ovos apenas no final, um conselho que lhe foi ensinado pelo chef Henrique Sá Pessoa.
Ingredientes (para 4 pessoas):
-
400 g de bacalhau demolhado e desfiado
-
500 g de batata palha
-
1 cebola grande
-
2 dentes de alho
-
6 ovos
-
Azeite q.b.
-
Salsa picada q.b.
-
Azeitonas pretas q.b.
-
Sal e pimenta q.b.
Preparação:
-
Num tacho, refogue a cebola cortada em meias-luas finas e os alhos picados em azeite, até ficarem dourados.
-
Junte o bacalhau desfiado e deixe cozinhar alguns minutos, mexendo bem.
-
Acrescente a batata palha e envolva cuidadosamente.
-
Bata os ovos numa taça, temperando com sal e pimenta.
-
Segredo de Catarina Miranda: desligue o lume (ou diminua o máximo) e só depois adicione os ovos batidos, mexendo rapidamente. Assim, os ovos não ficam demasiado cozinhados nem mexidos, resultando num bacalhau à Brás mais cremoso.
-
Acrescente batata palha no fim, para ter parte crocante.
-
Polvilhe com salsa picada e finalize com azeitonas pretas.
O resultado é um bacalhau à Brás cremoso, leve e cheio de sabor, onde os ovos ganham protagonismo sem se transformarem em ovos mexidos — exatamente como ensina o chef Henrique Sá Pessoa e como segue Catarina Miranda na sua cozinha.